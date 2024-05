Strategischer Schritt in Kronach

Loewe startet eigene Produktion für OLED-Display-Module

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 02.05.2024

Mit dem Start einer eigenen Produktionslinie für OLED-Display-Module vollzieht Loewe nun den nächsten konsequenten Schritt im Rahmen ihrer Premium Luxus Strategie. (© Loewe)

Mit dem Start einer eigenen Produktionslinie für OLED-Display-Module vollzieht Loewe nun den nächsten Schritt im Rahmen ihrer Premium Luxus Strategie. Die Loewe Qualitätssiegel „Engineered & Made in Germany“ seien damit noch stärker in der Firmen-DNA verankert.

Im vergangenen Jahr feierte Loewe sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Nun entwickelt sich das Unternehmen strategisch weiter und hat sich dazu entschieden, ab Mai 2024 eigene OLED-Display-Module in der Manufaktur am Heimatstandort Kronach zu fertigen. Mit besonderen Materialien, Oberflächen und Designs aus der eigenen Entwicklung sollen so wesentlich mehr und deutlichere Akzente gesetzt werden. Zudem sollen durch den Einsatz neuester Produktions-Technologie die Flexibilität, die Produktdurchlaufzeit sowie die Leistungsfähigkeit der Produktion erhöht werden.

Mit dem Ausbau der neuen Fertigung und der damit verbundenen höheren Fertigungstiefe bei TV-Produkten entstanden in Kronach auch neue Arbeitsplätze.„Wir sind sehr stolz auf die aktuelle Entwicklung von Loewe. Mit der Integration der Display-Montage in unsere TV-Produktion haben wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt, das uns bei der Umsetzung unserer Luxus-Strategie wirkungsvoll unterstützen wird. Das Label ‚Made in Germany‘ gewinnt dabei für uns noch weiter an Bedeutung und ist auch künftig fest in der Loewe DNA verankert. Zudem ist dieser Ausbau ein weiterer Baustein unseres Nachhaltigkeitskonzepts“, erklärt Christian Alber, COO Loewe Technology.

Individualität und Flexibilität

Mit der Zielsetzung, eine der modernsten Produktionsstätten für OLED-Display-Module in Deutschland zu errichten, wurde eigens eine Fertigungshalle auf dem Loewe Gelände im oberfränkischen Kronach ökologisch und technisch saniert sowie entsprechend der spezifischen Anforderungen für die Display-Montage umgebaut. Mit der Integration der neuen Produktionslinie in die bestehende TV-Geräte-Produktion konnte der Automatisierungsgrad der Fertigung insgesamt erhöht werden, so Loewe. Alle Loewe TV-Serien werden nach eigenen Angaben mit dem Einsatz modernster Technologien in Kronach entwickelt und designed. Zudem werden am Stammsitz alle OLED-TV-Serien sowie ausgewählte LCD-Fernseher komplett gefertigt.

Wie es in einer Aussendung von Loewe weiter heißt, stehen bei dem Unternehmen Individualität und Flexibilität der Produktkonzepte im Fokus. So könne schnell auf Anforderungen des Marktes, auch mit kundenspezifischen Angeboten – wie beispielsweise Farben – reagiert werden. Mit der Produktion eigener OLED-Display-Module sollen diese Fähigkeiten nun ausgebaut werden und zudem die Wertschöpfung am Standort Kronach nochmals erhöht. Von der Konzeption des Designs, über die Software-Entwicklung bis hin zu Konstruktion, Prototypenbau und Endmontage der TVs sind alle Entstehungsschritte in Kronach konzentriert. Für jeden Fertigungsprozess setzt Loewe Präzisionsgeräte ein und wendet strenge Prüfverfahren an. Dies beinhaltet beispielsweise auch die exakte Farbkalibrierung der TV-Geräte. Herzstücke von Loewe seien dabei der Produktionsstandort und die rund 150 Mitarbeiter am Stammsitz in Kronach.