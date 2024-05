De'Longhi setzt auf blau und silber

Nespresso Pixie im Industrial Design

Kleingeräte | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 06.05.2024

Neu von De’Longhi: Die Nespresso Pixie im erfrischenden Re-Design.

De'Longhi setzt auf neue Farben und zwar bei der einfach zu bedienenden Nespresso System Maschine Pixie, die es nun im eleganten Industrial Design in Blau oder Silber gibt.

De’Longhi präsentiert die Nespresso Kapselmaschine Pixie im neuen, industriellen Design –„ob Espresso oder Lungo, mit der Pixie sind beide Kaffeegetränke mit einem einfachen Knopfdruck hergestellt“, sagt der Hersteller. Die Regelung der Wassermenge ist individuell programmierbar und läuft automatisch ab, ein 19-Bar-Drucksystem und 1.260 Watt Leistung „garantieren den perfekten Kaffeegenuss mit Crema in jeder Tasse“, wie De’Longhi sagt.

Durch das Thermoblock-Heizsystem ist die Maschine in 25 bis 30 Sekunden einsatzbereit und kompatibel mit verschiedenen Nespresso Original Kapseln. Für einen reduzierten Energieverbrauch wird der ECO-Modus nach zwei Minuten aktiviert und die Temperatur elektronisch geregelt.

Eine Hommage

Direkt aus dem Designstudio ist die De’Longhi Nespresso Pixie „eine Hommage an den modernen Stil“, wie das Unternehmen beschreibt: „Klare Linien, kompakte Form: Die Nespresso System Maschine ist handgefertigt und dazu bestimmt, lange zu halten. Intuitiv und mit ihrem edlen Aussehen erfüllt sie nicht nur hohe Ansprüche an Kaffee, sondern auch an Ästhetik. Mit ihren polierten Metallseiten in Blau oder Silber und soliden Stahlgriffen ist die Maschine innen genauso robust wie außen und fügt sich nahtlos in jede Küche ein.“

Nespresso Pixie System Maschine EN127.S 159,99 Euro UVP

Nespresso Pixie System Maschine EN127.BL 159,99 Euro UVP