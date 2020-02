PR & Marketing

BSH: Lisa Vockenhuber übernimmt Brand Marketing Gaggenau

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 13.02.2020

Lisa Vockenhuber übernimmt neben dem Brand Marketing für Gaggenau auch die Unternehmenskommunikation der BSH Hausgeräte GmbH Österreich. (© BSH/Klimpt)

Veränderung im Marketing der BSH Hausgeräte GmbH in Österreich. Lisa Vockenhuber ist nun als Brand Marketing Managerin für Gaggenau tätig. Zusätzlich verantwortet sie seit Jahresbeginn die PR & Corporate Communications für die BSH Hausgeräte Gmbh.

Lisa Vockenhuber begann schon während dem Studium der Kommunikationswirtschaft ihre Karriere auf Agenturseite und studierte berufsbegleitend im Master-Lehrgang Public Communication mit Schwerpunkt PR an der Universität Wien. Die gebürtige Linzerin betreute vorwiegend Kunden im Retail-, Lebensmittel- und Gastronomiebereich – zuletzt als Senior PR Consultant in der Kobza Media Gruppe.

Nach mehreren Jahren Agenturerfahrung wechselte sie Anfang 2017 auf die Unternehmensseite, ins Marketing-Team von Ja! Natürlich. Dort verantwortete sie Social Media und Content Marketing bevor sie 2020 zur BSH Hausgeräte GmbH wechselte und damit die Agenden von Christine Bauer übernahm.

„Als jemand, der einen großen Teil der Freizeit gerne in der eigenen oder in fremden Küchen verbringt, finde ich Hausgeräte seit jeher faszinierend. Ich freue mich, meine Erfahrungen und Fähigkeiten in unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen in ein Unternehmen mit so hohem Qualitätsanspruch und beeindruckender Unternehmenskultur einbringen zu dürfen“, so Lisa Vockenhuber. „Die beispiellose Exzellenz der Marke Gaggenau macht es für mich zu einer besonders ehrenvollen Aufgabe, das Profil dieser langjährig etablierten Marke mit den Mitteln zeitgemäßer Kommunikation noch weiter zu schärfen.“