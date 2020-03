Neuer Einstiegs-Tarif für Vieltelefonierer

Drei startet Promotion im Zeichen der 3

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 19.03.2020

Drei stellt sein Tarif-Angebot um. Mit der heute gestarteten Promotion „3 von Drei“ gibt es mehr Datenvolumen und ein geringeres Grundentgelt auf alle Optimal und MyLife-Tarife. Gleichzeitig launcht der Betreiber einen neuen Einsteiger-Tarif im SIM Only-Bereich.

„3GB geschenkt, 3 Euro gespart“, dieser einfachen Formel folgt die neue Promotion von Drei. Außerdem verzichtet das Unternehmen auf das Aktivierungsentgelt. Kombiniert wird das Angebot passend mit attraktiven Smartphones um 0 Euro. So gibt es den Tarif Optimal L mit dem Samsung Galaxy A51 um 0 Euro und 23 GB statt bisher 20 GB Datenvolumen um nun 26,90 Euro monatliches Grundentgelt (anstatt 29,90 Euro). Der Tarif Optimal M ist jetzt dementsprechend mit einem monatlichen Datenvolumen von 13GB um 16,90 Euro/Monat. Als Smartphone packt Drei in diesem Fall das Huawei P30 Lite dazu.

Für Vieltelefonierer mit einem geringen Datenverbrauch am Smartphone nimmt Drei den Tarif Optimal SIM S in sein Angebot auf. Diesen gibt es um 9 Euro/Monat mit unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in den anderen EU-Ländern. Das Datenvolumen ist allerdings in diesem Tarif mit 1GB begrenzt.