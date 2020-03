Zur Instand- und Aufrechterhaltung der Infrastruktur

Schrack: Leistungsangebot wie gewohnt verfügbar

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.03.2020

Das Logistikzentrum von Schrack ist gut bestückt und liefert die Ware wie gewohnt aus.

Wie Schrack mitteilt, ist man gemäß der derzeitigen rechtlichen Beurteilung von den angeordneten Schließungen aktuell nicht direkt betroffen – schließlich gehe es um die Bereitstellung von Produkten, die für die technische Aufrechterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich notwendig sind. Dementsprechend seien auch die meisten Kunden des Unternehmens nicht direkt von den Schließungen betroffen.

Als führendes Unternehmen für Produkte in den Bereichen der Energietechnik, Datentechnik, Lichttechnik, Notbeleuchtungstechnik und anderen wichtigen technischen Bereichen sind diese Produkte für die technische Aufrechterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur in Wohnungen, Spitälern, Behörden, bei Tankstellen und natürlich auch im Lebensmittelhandel von relevanter Bedeutung, heißt es seitens Schrack. Basierend auf der jetzt gegebenen gesetzlichen Grundlage werde man daher den Betrieb selbstverständlich im notwendigen Umfang aufrechterhalten und die gewohnten Leistungen wie bisher anbieten. Das Logistikzentrum ist sehr gut bestückt und unsere Mitarbeiter arbeiten in 2 Schichten, Montag bis Donnerstag von 5.30 bis 22.00. Freitag ist die Öffnungszeit bis 16 Uhr.

Schrack ersucht seine Kunden, noch stärker als bisher den Online Shop für Bestellungen und Direktlieferungen zu nutzen. Für alle, die noch keinen Zugang zum Online Shop haben, sind Neuregistrierungen natürlich einfach und unkompliziert unter https://www.schrack.at/shop/customer/account/login möglich. Die individuellen Konditionen sind dort bereits hinterlegt. Informationen zum Login gibt’s auch in einem YouTube-Video.

Beratend steht Schrack natürlich weiterhin auch telefonisch zur Verfügung. Darüber hinaus können sich Kunden jederzeit über den aktuellen Lagerstand und viele technische Daten informieren.

Personenkontakte sollen bekanntlich so weit wie möglich vermieden werden. Wenn jedoch ein Produkt dringend benötigt wird, das in einer Schrack Geschäftsstelle vorrätig ist, und es persönlich abgeholt werden soll, wurde folgende Möglichkeit eingerichtet:

Der Kunde ruft in der Geschäftsstelle an oder schickt ein E-Mail und informiert Schrack über das gewünschte Abholprodukt.

Das Team in der Geschäftsstelle wird die Ware daraufhin in einem gesondert zugänglichen Bereich der Geschäftsstelle deponieren.

Wenn der Kunde vor der Geschäftsstelle steht, um die Ware abzuholen, ist die die Rufnummer, die bei der Bestellbestätigung mitgeteilt wurde, anzurufen. Daraufhin folgen telefonisch weitere Instruktionen, wie der Kunde an die Ware kommt, ohne mit einem Mitarbeiter von Schrack persönlich in Kontakt zu treten.

Zusatz: Die Abholung von Waren gibt es nur auf Lieferschein, Barverkäufe können nicht durchgeführt werden. Schrack ersucht, die Möglichkeit einer persönlichen Abholung in der Geschäftsstelle nur in wirklich dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.

Denn auch bei normaler Versandbestellung – zum Beispiel über den Online Shop – ist die Ware üblicherweise am nächsten Tag beim Kunden.