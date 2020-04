Dritte Generation

A1 launcht zwei „eigene“ Smartphones

Telekom Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 23.04.2020 |

Das A1 Alpha 20+ verfügt über eine Vierfach-Kamera sowie ein 6,53 Zoll Display im 19:9 Format.

Nach dem Launch des Smart N9 im Jahr 2018 und des A1 Alpha im Vorjahr bringt A1 nun seine dritte Generation an Smartphones auf den Markt. Das A1 Alpha 20 und Alpha 20+ erscheinen mit Android 10, verfügen über einen ausdauernden 4000 mAh Akku und sind mit einem Octacore-Prozessor ausgestattet.

Beide neuen A1 Alpha Smartphones verfügen über ein großzügiges Display im 19:9 Format. Vom Großteil des Marktes heben sich die Smartphones durch die kundenfreundliche 3- Jahres-Garantie ab. Die Unterschiede der beiden Geräte sind in den Kamera-Set-Ups (Triple-Kamera mit 48MP+5MP+2MP beim A1 Alpha 20 und Vierfach-Kamera mit 48MP+8MP+2MP+2MP beim A1 Alpha 20+), in der Display-Technologie und –Größe (6,22’’ HD+ bzw. 6,53’’ FHD+) und in der Prozessorleistung (Octacore mit 2,0 bzw. 2,1 GHz) zu finden. Beide Geräte verfügen über 4GB RAM und einen 128GB großen Speicher, der mittels MicroSD-Speicherkarte auf bis zu 528GB erweitert werden kann.

Wie auch schon die Vorgängermodelle wurden laut Betreiber auch das A1 Alpha 20 und A1 Alpha 20+ in Österreich von A1 Experten mitentwickelt und intensiv getestet. Durch das neueste Android-Betriebssystem und die sorgfältige Auswahl der weiteren Software-Komponenten und vorinstallierten Apps sollen auch weiterhin eine schnelle Versorgung mit Android-Updates und eine hohe Bedienungsfreundlichkeit sichergestellt sein. Das A1 Alpha 20 ist ab Ende April und das Alpha 20+ ab Mitte Mai um 0 Euro in allen aktuell anmeldbaren A1 Smartphone Tarifen mit 24 Monaten Vertragsbindung erhältlich.