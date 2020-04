Online-Seminare

Tiptel mit kostenloser Grundschulung für Vertriebspartner

Dominik Schebach | 29.04.2020 | 0 |

Mit kostenlosen Online-Schulungen für seine Telefonanlagen tiptel 8010 bzw tiptel 8020 will Tiptel seine Vertriebspartner unterstützen. Damit können sich die Partner nach dem Wunsch der Ratinger für diese wirtschaftlich fordernde Zeit wappnen.

Die Grundschulung stattet die Vertriebspartner mit praktischem Wissen, exklusiven Tipps zu den Fragestellungen der verschiedenen Branchen und damit letztendlich auch mit entsprechender Souveränität durch Detailwissen aus. Angeboten werden die Online-Grundschulungen in jeweils drei Blöcke mit einer Dauer von ca. drei Stunden. Die Schulungen finden an den drei aufeinanderfolgenden Tagen vom 12. bis 14. Mai 2020 jeweils in der Zeit von 10:30 bis 14:00 Uhr statt.

Fokus der Schulungen liegt auf praktischen und anschaulichen Übungen mit ausreichend Zeit für persönliche Fragen sowie der Möglichkeit, einzelne Themen oder Funktionen zu vertiefen. Aus diesem Grund ist die Teilnehmerzeit begrenzt. Weitere Schulungen finden im Juni in der Zeit vom 16. bis zum 18. Juni 2020 statt. Die Teilnahme an den drei Teilschulungen im Mai ist kostenfrei möglich. Ergänzende Informationen und Anmeldemöglichkeiten stehen auf www.tiptel.de im Fachhandelsbereich unter „Schulungen“ bereit.