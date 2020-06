HandyShop.cc putzt sich für Bad Gleichenberg heraus

Trotz Corona investieren

HandyShop.cc putzt sich für Bad Gleichenberg heraus

17.06.2020

Mehr Platz für Beratung und Präsentation: HandyShop.cc investiert auch in Zeiten der Corona-Krise und erneuert seinen Standort in Bad Gleichenberg. (© HandyShop.cc)

Auch in der Corona-Krise muss man sich weiterentwickeln und an die Zukunft denken, ist man bei HandyShop.cc über- zeugt. Deswegen hat der steirische Handy-Filialist dieses Frühjahr umfassend in seine Niederlassung in Bad Gleichen- berg investiert. Mit der Neueröffnung Anfang Juni präsentiert sich nun der Shop seinen Kunden heller und offener, sowie mit einer noch größeren Auswahl an Produkten.

„Wir sind ständig dabei, uns weiterzuentwickeln. Denn die Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen, wenn sie sich über Smartphones, Internet oder Zubehör informieren. Wir investieren deswegen auch in Corona-Zeiten, weil es für uns wichtig ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein“, erklärte HandyShop.cc-Geschäftsführer Robert Ribic zur Neueröffnung der Niederlassung in Bad Gleichenberg. „Mehr Platz für unsere Kunden, mehr Licht und freie Sicht sorgen nun für eine freundlichere Atmosphäre und für mehr Ausstellungsmöglichkeiten für die neuesten Smartphones und trendiges Zubehör.“ HandyShop.cc betreibt alleine in der Steiermark neun Filialen und jene in Bad Gleichenberg gehört zu den traditions- reichsten Shops innerhalb des steirischen Unternehmens. Mit der nun abgeschlossenen Runderneuerung entspricht das Geschäft den modernsten Anforderungen. Dank der neuen Beleuchtung sowie Raumgestaltung samt Fototapete, wurde der Shop nicht nur heller und freundlicher, sondern erscheint jetzt auch größer. Dass man den Kunden dabei auf den rund 70 Quadratmetern nun auch mehr Produkte präsentieren kann, ist vor allem auf das neue Möbelkonzept zurückzuführen, womit man trotz offenerem Ambiente beinahe 50% mehr Ausstellungsmöglichkeiten gewonnen hat. Sichtbar wird der neue Auftritt auch von außen. Denn die neugestalteten Auslagen sorgen bei Kunden und Mitarbeitern für freie Sicht. Im Shop stehen Shopleiterin Nadine Greifensteiner und ihr Team für Beratungen rund um Smartphones, Tarife und Zubehör bereit. Und dauert einmal das Beratungsgespräch etwas länger, so gibt es auch eine Spielecke für die Kleinsten. „Wir sehen uns als Nahversorger für die Bevölkerung von Bad Gleichenberg. Die Wochen der Corona-Krise haben ge- zeigt, wie wichtig heutzutage Handy und Internet sind. Deswegen ist es unser Auftrag, dass unsere Kunden bestmög-lich versorgt sind“, so Nadine Greifensteiner. „Mit dem neu gestalteten Shop bieten wir unseren Kunden nun mehr Möglichkeiten, im persönlichen Beratungsgespräch die beste Lösung für Kommunikationsbedürfnisse zu finden.“