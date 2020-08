Editor's Choice Eröffnung am 20. August in Wien

Weltweit erster Liebherr Monobrand Store

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.08.2020

Auf über 170 Quadratmetern die ganze Welt der Liebherr Kühlgeräte „in ganz besonderer Atmosphäre“ erleben – das wird ab 20. August 2020 möglich sein, im weltweit ersten Liebherr Monobrand Store, der direkt im ICON Tower am Wiener Hauptbahnhof eröffnet.

Liebherr eröffnet in wenigen Tagen in Wien seinen weltweit ersten Monobrand Store. Auf über 170 Quadratmetern wird dort die ganze Welt der Liebherr Kühlgeräte erlebbar sein. Robert Ortner, Head of Business Area Österreich & Südosteuropa, ist begeistert: „Wir wollen, dass sich die Menschen hier einfach wohlfühlen und sich inspirieren lassen.“ Es gehe darum eine hochwertige Beratung für Konsumenten und Handel, vielumfassende Serviceangebote und eine kompetente Unterstützung zur richtigen Kaufentscheidung anzubieten. „Wir wollen unsere Kunden wirklich begeistern für die Produktwelt der Kühl- und Gefriergeräte. Denn schließlich: Kein Hausgerät ist für den Menschen wichtiger als der Kühlschrank – im praktischen wie im emotionalen Sinn. Für Liebherr ist das seit 70 Jahren Grund genug, kompromisslos hochwertige Geräte zu entwickeln“, so Ortner.

Themenwelten sorgen für Klarheit

Im ersten Liebherr Monobrand Store wird der Kunde auf großzügigen 170 Quadratmetern die ganze Produktpalette von Liebherr erleben – übersichtlich strukturiert in die Themenwelten „Einbau“, „Gefrieren“, „BioFresh“, „SmartDevice“ „MyStyle“ und „Wein“. „In jeder dieser Themenwelten können die Kunden alle Features, Ausstattungen, Oberflächen, Materialien und Größen der jeweiligen Produkte entdecken“, erläutert Robert Ortner. Unter den rund 50 Ausstellungsgeräten finden die Kunden Kühlgeräte für jeden Anspruch: vom Einstiegsgerät bis zum HighEnd-Modell.

In allen Themenwelten können sich die Kunden an digitalen Screens im Detail über die Produkte informieren – zum Beispiel durch Filme zur Individualisierung der Geräte, zur Technik und über die optimale Lagerung von Lebensmitteln.

Wie Ortner weiter ausführt, ist der Monobrand Store sehr sorgfältig gestaltet: „Das Zusammenspiel von ungewöhnlichen Formen, warmen Farben und traditionellen Materialien erzeugt eine wohnliche und zugleich moderne Atmosphäre.“ Dafür verantwortlich zeichnet die Architektin von Umdasch The Store Makers, Julia Mitteregger. Diese hatte beim Design des Stores eine klare Vision: „Das Ziel war es, die Marke Liebherr greifbar zu machen.“ Alles, wofür Liebherr steht, soll sich hier widerspiegeln: „Zum einen der Anspruch an Qualität, Innovation und Produkt-Design – und zugleich der Sinn für Tradition und Familie“, erklärt Julia Mitteregger. Während die Eichenholz-Optik eine warme und wohnliche Atmosphäre schafft, stehen die Stein- und Fliesen-Elemente für Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Auch die Farbgestaltung unterstreicht durch sanfte Naturtöne den Wohlfühlcharakter. Klare Akzente setzen dabei die klassischen Farben der Corporate Identity von Liebherr.

Viel Raum für Beratung und Service

Im Liebherr-Hausgeräte Monobrand Store soll es um Kommunikation und Begegnung gehen. „Der große Eichenholztisch ist der perfekte Ort für Beratungsgespräche – und lädt bei Events auch zum Essen, Trinken und Gesprächen ein. Die kompetenten Verkaufsberater bieten dem Konsumenten alle Möglichkeiten zu seinem Wunschgerät zu kommen. Zum einen über die umfangreichen Verkaufs- und Serviceangebote, zum anderen auch über die aktive und gezielte Zusammenarbeit mit den vielen starken Handelspartnern in Wien und Umgebung“, beschreibt der Kühlpro.

Bei diesen Veranstaltungen soll dann auch die Showküche zum Einsatz kommen. „Ein Cafébereich bietet zusätzlichen Raum zum Wohlfühlen und Genießen. Und wenn sich Kunden dann spontan zum Kauf ihres Liebherr Kühlgeräts entscheiden: Der Store hat viele Geräte und Zubehör direkt zum Mitnehmen vorrätig – oder liefert lagernde Gerät innerhalb von 24 Stunden.“

Mit seinem ersten Monobrand Store schlägt Liebherr-Hausgeräte laut eigenen Angaben „im Herzen Europas ein neues Kapitel seiner Unternehmensgeschichte“ auf. Robert Ortner bringt es auf den Punkt: „Wir wollen unseren Kunden direkt begegnen und unsere Begeisterung für Kühlgeräte mit ihnen teilen.“

Der Liebherr Monobrand Store – Daten & Zahlen

Adresse: Wiedner Gürtel 13, 1100 Wien

Größe ~ 170 m²

Bauzeit: Mai bis Juli 2020

Eröffnung 20. August.

rund 50 Ausstellungsgeräte

Öffnungszeiten: Mo – Fr. 09:00 – 18:00 Uhr / Sa. 09:00 – 13:00 Uhr