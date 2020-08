„Um die schnelle und zuverlässige Paketzustellung zu ermöglichen“

Los geht’s im neuen Amazon Verteilzentrum in Wien Liesing

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.08.2020

Amazon eröffnete in Wien Liesing ein neues Verteilzentrum. (Logo: Amazon)

Ein neues Verteilzentrum eröffnete Amazon in Wien Liesing. Dort werde „mit einigen unabhängigen Lieferpartnern zusammengearbeitet, um die schnelle und zuverlässige Paketzustellung zu ermöglichen, die Amazon Kunden kennen und schätzen“, so der Internetriese in einer Aussendung.

Amazon hat ein neues Verteilzentrum in Wien Liesing eröffnet. „Amazon Logistics bietet lokalen Lieferpartnern die Möglichkeit zu wachsen und dabei zusätzliche Kapazitäten und Flexibilität auf die letzte Meile zu bringen. So wird Amazon der wachsenden Kundennachfrage gerecht“, so das Unternehmen, laut dem Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren im Verteilzentrum ankommen und dann von den Lieferpartnern abgeholt und an den Kunden zugestellt werden.

Das neue Verteilzentrum misst ca. 7.900 Quadratmeter. Rund 120 Arbeitsplätze wurden geschaffen. Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden sind bei den Lieferpartnern laut Amazon etwa 400 Fahrer zuständig.

„Erfahrung für Kunden und Mitarbeiter verbessern“

Amazon entwickelt sich laut eigenen Angaben weiter, um „die Erfahrung für Kunden und Mitarbeiter zu verbessern“. Soll heißen: „Kunden profitieren von praktischen Abholstationen wie Amazon Locker, sie sehen, wo sich das Paket befindet und wie viele Stationen der Fahrer noch zu machen hat, bevor die Lieferung ankommt, und sie können mit Photo on Delivery sehen, dass ihr Paket sicher angeliefert wurde, womit die Erfahrung für alle verbessert wird, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht zu Hause sind. Technische Entwicklungen wie die intelligente Routenplanung unterstützen die Fahrer bei der Auslieferung sowie die Versandmitarbeiter im Verteilzentrum.“

„Wir freuen uns sehr, ein weiteres Verteilzentrum in Wien zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So profitieren Amazon Kunden von schnelleren und flexibleren Lieferoptionen“, kommentiert Robert Viegers, Direktor von Amazon Logistics.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen

Amazon hat – wie das Unternehmen betont – „die konzernweiten und hocheffizienten Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie, wie bereits im Verteilzentrum Großebersdorf, auch im neuen Verteilzentrum Wien Liesing vollständig implementiert.“ Verpflichtender Mund-und-Nasenschutz, zahlreiche Desinfektionsstationen, weitreichende Bodenmarkierungen, umgestaltete Pausenräume und weitere Maßnahmen sollen die Gesundheit und Arbeitssicherheit in den Amazon Verteilzentren in Österreich gewährleisten.