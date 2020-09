Für eine neue Dimension des Fernsehens

BenQ 4K: Neue Laser Beamer V6000 und V6050

Multimedia Bilder Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.09.2020 |

Die BenQ 4K Laser Beamer V6000 und V6050 liefern beeindruckende Kinoqualität mit bis zu 120 Zoll ins heimische Wohnzimmer und müssen dafür nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt platziert werden.

BenQ bringt mit den neuen Laser Beamern BenQ V6000 und BenQ V6050 eine neue Art und Dimension des Fernsehens ins Wohnzimmer. Die Ultra Kurzdistanz Laser Beamer projizieren Film- und Fernsehbilder in gestochen scharfer 4K-Auflösung mit einer Diagonale von 70 bis 120 Zoll. Die Größe wird bereits erreicht, wenn der Beamer unmittelbar vor der Wand auf einem Sideboard platziert wird.

Die mit dem iF-Design-Award 2020 ausgezeichneten Modelle unterscheiden sich in der Gehäusefarbe: der V6000 ist in Silber-Weiß und der V6050 ist in Schwarz gehalten. So kann er passend zum persönlichen Wohnzimmer-Stil ausgewählt werden.

Laser Beamer als TV-Ersatz

Der Wunsch nach immer größeren Bilddiagonalen für beeindruckende Fernseh-, Serien- und Kinoerlebnisse Zuhause ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Gängige TV-Geräte gibt es bis ca. 85 Zoll – diese nehmen viel Platz ein und wirken bei Nichtbenutzung oft störend an der Wohnzimmerwand. Ausgestattet mit einer am Markt erhältlichen elektrischen Leinwand bieten sich unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten für bestehende Raumkonzepte. BenQ geht mit den 4K Laser Projektoren V6000 und V6050 neue Wege und liefert eine beeindruckende und gleichzeitig platzsparende Lösung für eine neue Dimension des Fernsehens. Die beiden 4K Laser Beamer benötigen dank ihrer geringen Maße von ca. 50 x 39 x 16 cm (B x H x T) nur wenig Platz auf dem Wohnzimmerschrank bzw. TV-Board. Durch die eingesetzte Ultra-Kurzdistanz-Technologie können die neuen Beamer nah an der Wand aufgestellt werden und dabei trotzdem ein Bild mit bis zu 120 Zoll Diagonale projizieren. Mit einem eingebauten praktischen Tool, dem Abstandsmesser, zur Einstellung der Bildschirmgröße, ist es ein Kinderspiel, die ideale Größe festzulegen. Der BenQ V6000 und der BenQ V6050 sind zudem familienfreundlich konzipiert: der integrierte Bewegungssensor schaltet die Laserlichtquelle sofort ab, wenn sich zum Beispiel Kinder über den Beamer beugen, um so die Augen vor Blendung zu schützen.

Bei Nichtnutzung wird die langlebige Laser-Lichtquelle (20.000 Stunden) durch eine automatisch schließende Abdeckung aus Aluminium vor Staub geschützt.

Features zur Bildoptimierung

Dank der hohen Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen wird das projizierte Bild auch bei Tageslichteinfall optimal dargestellt. Ein Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 trägt ebenfalls maßgeblich zur hohen Bildqualität bei. Beide Beamer decken 98% des DCI-P3-Farbraums und 96% des Rec.709 Farbraums ab und erreichen damit höchste Farbgenauigkeit, die auch beim Anschauen von Netflix, Amazon Prime, YouTube und Sky Inhalten über einen am Markt erhältlichen, streamingfähigen Mediaplayer zum Tragen kommt. Die exklusive HDR-PRO-Technologie von BenQ verbessert das 4K-HDR-Seherlebnis und bietet einen hohen Kontrastbereich, um jedes Detail optimal hervorzuheben. Die automatische HDR-Farbzuordnung erzeugt tiefe Farben, die den HDR10- und HLG-Standards entsprechen, und zieht den Betrachter in die Emotionen jeder Szene ein. BenQ Cinema Master+ und die ebenfalls integrierte, fortschrittliche Bewegungsinterpolation MEMC geben Videos ruckelfrei wieder und kompensieren Bewegungsunschärfe und Zeitlupeneffekte beim Anschauen von Sportübertragungen, Filmen oder Spielen mit rasanter Action. Eine 3D-Darstellung lässt sich über die HDMI-Anschlüsse und optional erhältliche 3D-Brillen leicht realisieren.

Zur komfortablen Bedienung vom Sofa aus liegt jeweils eine Fernbedienung bei. Beide Modelle verfügen über folgende Anschlussmöglichkeiten: 2x HDMI (1x mit ARC), USB 3.0, USB 2.0 und RS232 für Mediaplayer, Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Laptops, Tablets, Smartphones usw. sowie über eingebaute BenQ treVolo 10-Watt-Frontlautsprecher.

Die neuen Laser Projektoren BenQ V6000 und BenQ V6050 sind ab November zum unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 3.999 Euro im Handel erhältlich. BenQ gewährt auf die Geräte 3 Jahre Garantie.