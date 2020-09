Mit Radiospot auf Kundenakquise

Schalie Electronic geht „on Air”

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.09.2020 |

Bei Schalie Electronic wird in Zukunft verstärkt die Werbetrommel gerührt.

Seit letzter Woche rührt Schalie Electronic die Werbetrommel im Radio: Der 20-sekündige Spot läuft auf Lounge FM via UKW und im Internetradio.

Der neue Werbespot im Radio ist aber noch nicht alles, was Geschäftsführer Jan Schalie in näherer Zukunft plant: Unter dem Werbenamen „Klangboutique.at” (sowie .eu und .com) soll mit einem Multichannel-Konzept ab 2021 verstärkte Präsenz gezeigt werden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.

Zum Anhören finden Sie den Radio-Spot von Schalie Electronic beigefügt als mp3-Datei.