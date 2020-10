Höheres Level

electronic4you vergrößert in Linz

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 27.10.2020

Auf 289 Quadratmetern präsentiert sich der Abholshop von electronic4you jetzt im EKZ Plus City Pasching. (© electronic4you)

Mit dem Plan habe man sich schon länger getragen, nun konnte man diesen auch verwirklichen. Electronic4you hat seinen Abholshop in der EKZ Plus City in Pasching deutlich vergrößert. Nach einer Rekordumbauzeit von rund drei Wochen hat der neue electronic4you Shop am 19. Oktober 2020 eröffnet.

Mit 289 Quadratmetern entspricht nun der neue Shop auch den eigenen Ansprüchen, wie electronic4you Prokurist Philip Majdic gegenüber elektro.at erklärte: „Für uns war wichtig, dass unsere Shops alle auf einem gewissen Level sind und wir überall dasselbe Design haben – und der Standort in Linz war dafür bisher zu klein. Deswegen haben wir hier deutlich vergrößert. Denn die Kunden wollen z.T. auch bei Abholshops eine gewisse Qualität, wo sie sich einige der Geräte in Natura ansehen können, oder auch ein Verkäufer sie vor Ort ein wenig beratet.“

Majdic orientiert sich bei dieser Strategie an einem prominenten Beispiel, schließlich verfolge auch Amazon mit seinen Abholshops in den USA ein ähnliches Konzept. Auch im Umsatz mache sich die Strategie bei den einzelnen Standorten schnell bemerkbar, so Majdic: „Die Kunden wollen etwas mehr, als nur eine Theke, wo sie ihre Ware abholen können. Wir bemerken es besonders im Zubehörgeschäft, ob es jetzt ein Cover und eine Displayfolie fürs Smartphone oder eine Halterung für den Fernseher ist.“