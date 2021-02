BBG erteilt Zuschlag

Drei startet mobilen e-Impfpass

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 11.02.2021

Für die Lösung erhält jeder teilnehmende Gesundheits-Anbieter ein Tablet mit zwei vorprogrammierten Apps: der digitalen Signatur und die App "e-Impfdoc". (© Drei)

Drei hat den Zuschlag der Bundesbeschaffung GmgH (BBG) für die Umsetzung des mobilen e-Impfass erhalten. Ein Tablet und die App „e-Impfdoc“ ist alles, was Ärzte und Krankenhäuser benötigen, um Impfungen im zentralen Impfregister zu erfassen. Die sichere Datenübertragung erfolgt mittels eigener, kritischer Telekommunikationsinfrastruktur HEALIX.

„Wenn die Covid-Krise einen positiven Nebeneffekt hat, dann ist dies der Schub für die Digitalisierung, speziell im Bereich eHealth. Wir freuen uns, im Vergabeverfahren mit unserer Lösung für den e-Impfpass überzeugt zu haben und damit unsere wichtige Rolle in dieser zukunftsweisenden Branche unterstreichen zu können“, erklärte Drei CEO Rudolf Schrefl zur Vergabe. „Mit der Anbindung an HEALIX bieten wir zudem eine sichere, verlässliche und leistungsstarke Infrastruktur, die dezidiert für das Übertragen von sensiblen Gesundheitsdaten entwickelt wurde.“

Laut Drei ist die simple Lösung pünktlich vor dem Start der Phase 2 der österreichweiten Corona-Schutzimpfungen verfügbar. Die Informationen zu ihren Impfungen können die Bürger in ihrem ELGA-Portal einsehen, abspeichern und ausdrucken. Damit dies funktioniert, erhält jeder Gesundheits-Anbieter ein eigens vorprogrammiertes Tablet (Samsung Galaxy Tab Active 3) mit zwei mobilen Apps. Mittels der App „Digitales Amt“ können sich Ärzte über die digitale Signatur identifizieren. Die App „e-Impfdoc“ scannt die e-card der zu impfenden Person und liest die Sozialversicherungsnummer automatisch aus. Anschließend wird das Impfpräparat mittels QR-Code, der auf der Verpackung angebracht ist, digital erfasst. Die Datenübertragung an das zentrale Impfregister erfolgt mittels einer besonders sicheren Verbindung, im Fall von Drei via HEALIX. Im persönlichen ELGA-Portal haben die geimpften Personen damit ab sofort jederzeit einen transparenten Überblick über bereits erfolgte Impfungen.

HEALIX

Ein wichtiges Element der Lösung ist HEALIX. Dieses ist eine kritische Telekommunikationsinfrastruktur für Krankenhäuser und Ambulatorien. Als Netzbetreiber versorgt Drei bisher 80 Krankenhäuser in fünf Bundesländern mit hochleistungsfähiger und ausfallsicherer Netzverbindung und sichert auch die Anbindung der jeweiligen Krankenhäuser in ganz Österreich an die kritische Infrastruktur von HEALIX. Dabei handelt es sich um geschlossene Datennetze, die durch die Übertragung von relevanten Gesundheitsdaten deutlich effizientere Abläufe für Ärzte und Patienten ermöglichen.

Aufgebaut wurde HEALIX auf Initiative der österreichischen Krankenanstaltenverbünde und der österreichischen Energieversorger in strategischer Kooperation mit Drei. Bereits letztes Jahr wurde ein neuer Gesundheitsknoten im Burgenland errichtet. Dieser steht im Ersten Burgenländischen Rechenzentrum (EBRZ), einer gemeinsamen Gesellschaft des Landes, der KRAGES und der Energie Burgenland. Erst kürzlich haben die Barmherzigen Brüder Österreich ihre sieben Ordensspitäler an HEALIX angebunden.