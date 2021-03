Neue Küchenhelfer

Mach’s selbst mit Tefal und Moulinex

Stefanie Bruckbauer | 16.03.2021

Seitdem wir coronabedingt so viel Zeit Zuhause verbringen, haben viele Menschen das Kochen für sich entdeckt und im Zuge dessen, auch das Brot backen und Joghurt machen. Von Tefal und Moulinex gibt es dazu jetzt die passenden Helfer: „Wie von selbst und ohne viel Zutun lassen sich Joghurts anrühren und Brote backen“, versprechen die Hersteller.

Frische Brote genießen, ohne den Stress des Einkaufens und mit eigener Kontrolle darüber, welche Inhaltsstoffe enthalten sind? Mit den neuen Brotbackautomaten Pain & Délices (PF240E) und Pain Doré (PF2101) von Tefal soll genau das möglich sein. Einfach die Zutaten für Brot, Brioche, Kuchen, Pizzateig, Pasta oder sogar Marmelade in die Geräte geben – fertig! Den Rest übernehmen die Automaten selbst, wie Tefal erläutert. „Hobby-Bäckern stehen über das intuitive Bedienfeld mit wenigen Knopfdrücken 20 bzw. zwölf verschiedene Programme – inklusive glutenfreier Backwaren – zur Verfügung. Weitere vielfältige Einstellungen erlauben die Wahl zwischen verschiedenen Größen – 500 g, 750 g und 1 kg – sowie die Bräunungsgrade hell, mittel und dunkel. Die Geräte werden perfekt ergänzt durch zahlreiches Zubehör und einem Rezeptbuch mit vielen Backinspirationen.“

Die UVP liegen bei 199,99 Euro für den Pain & Délices (Schwarz + Edelstahl) sowie 149,99 Euro für den Pain Doré (weiß) Brotbackautomaten. Beide Geräte sind laut Tefal ab April 2021 erhältlich.

Hausgemachter Joghurt

In den herkömmlichen Joghurts aus dem Kühlregal finden sich große Mengen an Zucker- oder Aromazusätzen. Diese Joghurts schmecken oftmals künstlich und zu süß. Hinzu kommt der unnötige Plastikverbrauch. Sucht man Enthusiasten dann nach Rezepten für hausgemachten Joghurt, wird man mit aufwändigen Prozessen konfrontiert: Milch nur bis auf 90 Grad erhitzen. Die Hitze halten, um Bakterien abzutöten. Danach auf maximal 50 Grad runterkühlen und Naturjoghurt für die Kulturen einrühren. Und und und … Mit dem neuen elektrischen Joghurtbereiter Yogurteo (YG2295) von Moulinex lassen sich diese mühevollen Schritte ganz einfach umgehen, wie der Hersteller sagt: „Das Gerät übernimmt sämtliche Prozesse ganz automatisch, ohne danebenstehen und die Milch im Auge behalten zu müssen. Innerhalb von 15 Stunden sind die frischen, selbstgemachten Joghurts zubereitet. Und das beste: Man kann nicht nur selbst bestimmen, wie viel Zucker oder andere Inhaltsstoffe in den Joghurt eingerührt werden. Dank der sieben Gläser à 160 ml und wiederverwertbaren, spülmaschinenfesten Schraubdeckel kommt kein Einweg-Plastik ins Spiel“, so Moulinex.

Der Joghurtbereiter ist ab Mai 2021 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro erhältlich.