LG Electronics verabschiedet sich vom Smartphone-GeschÃ¤ft

Rückzug

LG Electronics verabschiedet sich vom Smartphone-Geschäft

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.04.2021

LG war im Smartphone-Markt immer für unkonventionelle Smartphones gut. Nach 20 Jahren zieht sich der koreanische Konzern nun aus dem Sektor zurück.

Nachdem LG Electronics zuletzt den Launch neuer Smartphone-Modelle verschoben hatte, war es für viele Beobachter nur noch eine Frage der Zeit. Mit einer Aussendung macht es der Konzern nun offiziell: LG Electronics zieht sich aus dem „unglaublich wettbewerbsintensiven“ Smartphone-Geschäft zurück. Das Unternehmen will seine Ressourcen stattdessen in Wachstumsbereiche wie Smart Homes, künstliche Intelligenz, B2B-Lösungen sowie Plattformen und Services konzentrieren.

Die Entscheidung wurde gestern vom Vorstand des Unternehmens abgesegnet: Der Rückzug aus dem Smartphone-Geschäft soll demnach bis zum 31. Juli 2021 abgeschlossen sein – wenn auch einige bestehende Lagerbestände länger verfügbar sein könnten. Außerdem wird LG den Service Support aufrechterhalten und auch Software-Updates für seine Smartphone-Modelle sollen laut Mitteilung des Unternehmens für einen gewissen Zeitraum noch zur Verfügung gestellt werden.

In Zukunft will LG sein technisches Know-how aus dem Smarrtphone-Business in die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie 6G einbringen, um die Wettbewerbsfähigkeit in anderen Geschäftsbereichen zu stärken. Kerntechnologien, die LG in den vergangenen 20 Jahren für den mobilen Sektor entwickelt haben, sollen jedenfalls weiter verwendet werden.