Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM4 in Silent White

Sony: Sonderedition für Top-Kopfhörer

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 12.05.2021

Die spezielle Lackierung des WH-1000XM4 Silent White soll dem Kopfhörer-Modell eine besonders luxeriöse Note verleihen.

Der WH-1000XM4 nimmt unter Sonys Noise Cancelling Kopfhörerern einen Spitzenplatz ein. Nun hat der Hersteller eine stark limitierte Auflage des Modells im Farbton Silent White angekündigt. Der neue Weißton des WH-1000XM4 Silent White wurde entwickelt, um das Konzept des puren, ungestörten Hörens auch optisch zu unterstreichen.

Anders als die Modelle in den Standardfarben, Schwarz und Silber ist der WH-1000XM4 Silent White mit einer zusätzlichen Perlglanzlackierung versehen, die ihm Tiefenwirkung und eine luxuriöse Note verleiht. Außerdem macht die zusätzliche Lackschicht den WH-1000XM4 Silent White noch unempfindlicher gegen Schmutz und schützt die hochwertige weiße Farbe. Auch das gesamte Zubehör ist im gleichen Weißton gehalten, sodass das Etui und die Kabel perfekt mit dem klaren Weiß des Kopfhörers harmonieren.

Genau wie der WH-1000XM4 in den Farben Schwarz oder Silber, der letztes Jahr auf den Markt kam, filtert auch das neue Modell WH-1000XM4 Silent White, neben den tiefen Frequenzen, hoch- und mittelfrequente Geräusche noch besser heraus und bietet damit weiterhin die bislang beste Geräuschminimierung von Sony. Erreicht werde dies laut Hersteller durch den HD-Noise-Cancelling-Prozessor QN1, der mit zwei Geräuschsensoren und einem neuen Algorithmus arbeitet, sowie einem neuen Bluetooth Audio System-on-Chip, das sich in Echtzeit an Geräusche, Musik und akustische Eigenschaften anpasst. DSEE Extreme nutzt Edge-AI (künstliche Intelligenz), um die Musik in Echtzeit zu analysieren und Audiodaten, die bei der digitalen Komprimierung verlorengegangen sind, präziser wiederherzustellen.

Mit einer Reihe intelligenter Technologien soll der WH-1000XM4 Silent White zudem ein nahtloses, freihändiges Hörerlebnis gewährleisten. So hält etwa die „Speak-to-Chat“-Funktion die Musik automatisch an, sobald der Nutzer zu sprechen beginnt. Dank eines Näherungssensors und zweier Beschleunigungssensoren erkennt der Kopfhörer, ob er gerade getragen wird oder nicht. Eine weitere intelligente Funktion ist die adaptive Geräuschsteuerung: Sie erkennt, wo sich der Nutzer befindet und was er gerade tut, um dann die Einstellungen für die Umgebungsgeräusche entsprechend anzupassen.

Hoher Komfort

Ähnlich wie die anderen Farbvarianten des WH-1000XM4 verbindet auch die neue Silent White-Ausführung eine stilvolle Optik mit Leichtigkeit und außergewöhnlichem Komfort. Die superweichen, druckentlastenden Ohrpolster eignen sich ideal für alle, die viel unterwegs sind: Sie verteilen den Druck gleichmäßig und sorgen durch besseren Kontakt zwischen Ohr und Ohrpolster für einen stabilen Sitz.

Den UVP für den WH-1000XM4 Silent White gibt Sony mit ca. 429,00 Euro an.