„Wie ein echter Barista“

Neu von De’Longhi: La Specialista Prestigio Siebträgermaschine

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.06.2021

Die neue La Specialista Prestigio Siebträgermaschine soll „höchste Barista-Qualität“ in die Kaffeetasse zaubern, wie De’Longhi sagt.

De'Longhi stellt ein neues Siebträger-Modell vor: Die La Specialista Prestigio. Diese halbautomatische Siebträgermaschine bringe ein exklusives Kaffeeerlebnis in die eigenen vier Wände, wie der Kaffeeprofi beschreibt.

In der neuen La Specialista Prestigio Siebträgermaschine von De’Longhi stecke das gebündelte Wissen von Ingenieuren und ausgezeichneten Baristas. Gemeinsam haben sie mit der La Specialista Prestigio EC9355.M und der EC9355.BM Siebträger geschaffen, „die eine ganz neue Geschmackserfahrung in die Küchen und Wohnzimmer der Kaffeegenießer bringen – wie man sie sonst nur in ausgewählten Kaffeehäusern dieser Welt von Spitzen-Baristas erleben kann“, wie De’Longhi sagt.

Die neue La Specialista Prestigio von De’Longhi in ihrem Edelstahlgehäuse mit integriertem Manometer, ist nicht nur schön anzusehen – sie orientiert sich am legendären Design der klassischen, italienischen Siebträger-Espressomaschinen. Die Modelle verfügen über einen zwei Liter Wassertank und Siebträgereinsätze für bis zu 20 g Kaffee. Sie punkten aber auch mit den inneren Werten. Unter dem Motto „The confidence to craft your taste“ unterstützt das System bei der Findung des perfekten Geschmacks, ganz nach den Vorlieben des Anwenders. Kaffeeliebhaber können mithilfe der La Specialista Prestigio so ihren eigenen „Stil“ entwickeln, wie es heißt. Damit führt die La Specialista Prestigio den Anwender Schritt für Schritt zum perfekten Kaffee. Dafür stehen neben den alt bewährten auch einige neue innovative Funktionen zur Verfügung, die es auch an einem stressigen Morgen möglich machen, den perfekten Kaffee zu brühen, ohne zu viel Zeit zu verlieren, wie der Hersteller verspricht.

Innovative Funktionen

Zu den Funktionen zählen:

My LatteArt : Eine spezielle Düse zum Aufschäumen soll feinporigen Milchschaum für die Kreation von künstlerischer Latte Art garantieren.

: Eine spezielle Düse zum Aufschäumen soll feinporigen Milchschaum für die Kreation von künstlerischer Latte Art garantieren. Dynamic Preinfusion : Die Vorinfusion wird an die Dosiseinstellungen sowie den Mahlgrad der Bohnen angepasst und ermöglicht damit noch besser Resultate, wie versprochen wird.

: Die Vorinfusion wird an die Dosiseinstellungen sowie den Mahlgrad der Bohnen angepasst und ermöglicht damit noch besser Resultate, wie versprochen wird. SensorGrinding Technology : Zwei Sensoren (RPM Sensor und Mahlgrad-sensor) im Kegel-Mahlwerk sorgen für eine konstante und gleichmäßige Dosierung des frisch gemahlenen Kaffeepulvers.

: Zwei Sensoren (RPM Sensor und Mahlgrad-sensor) im Kegel-Mahlwerk sorgen für eine konstante und gleichmäßige Dosierung des frisch gemahlenen Kaffeepulvers. SmartTamping Technology : De’Longhi sagt: „Was für den Koch das Feuer ist für den Barista der Tamper. Mit ihm wird das Pulver zusammengedrückt, das heißt: verdichtet. Durch die SmartTamping Station wird das zum Kinderspiel. Die Bohnen werden direkt in den Siebträger gemahlen und ein kurzes Ziehen am Hebel der Station bereitet das Pulver mit dem voreingestellten Anpressdruck für den Brühvorgang vor. Durch Ziehen des seitlichen Hebels bis zum Anschlag wird das Kaffeemehl gleichmäßig mit exakt 20 kg Anpressdruck getampert.“

: De’Longhi sagt: „Was für den Koch das Feuer ist für den Barista der Tamper. Mit ihm wird das Pulver zusammengedrückt, das heißt: verdichtet. Durch die SmartTamping Station wird das zum Kinderspiel. Die Bohnen werden direkt in den Siebträger gemahlen und ein kurzes Ziehen am Hebel der Station bereitet das Pulver mit dem voreingestellten Anpressdruck für den Brühvorgang vor. Durch Ziehen des seitlichen Hebels bis zum Anschlag wird das Kaffeemehl gleichmäßig mit exakt 20 kg Anpressdruck getampert.“ ActiveTemperature Control: Das Thermoblock-Heizsystem gemeinsam mit einer ausgeklügelten Temperatursteuerung garantieren absolute thermische Stabilität für die Kaffeezubereitung.

Wie De’Longhi sagt, lernt man mit der La Specialista Prestigio die Kaffeezubereitung von einer ganz neuen, kreativen Seite kennen. „Dank des feinregulierbaren und übersichtlichen Bediensystems kann man die vielfältigen Geschmackserlebnisse der unterschiedlichen Kaffeesorten auf professionelle Weise enthüllen. Wie ein echter Barista.“

UVPs

La Specialista Prestigio EC9355.M: 899,99 Euro UVP

La Specialista Prestigio EC9355.BM: 899,99 Euro UVP