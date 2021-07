Für herausragendes Produktdesign

Jura holt mit E8 Red Dot Design Award 2021

Die E8 Piano White wurde mit dem Red Dot Desgin Award 2021 in der Kategorie Produktdesign gewinnen.

Neben hoher Qualität und ständigen Innovationen ist Jura vor allem für den Einsatz hochwertiger Materialien und sein Design bekannt. Das wurde nun auch von der Jury des Red Dot Design Awards gewürdigt: Unter einer Rekordzahl an Einreichungen aus über 60 Ländern konnte die E8 Piano White die Jury überzeugen und den Award in der Kategorie Produktdesign gewinnen.

Den Red Dot Desig Award gibt es mittlerweile seit 60 Jahren. Heute werden Preise in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzept vergeben. Eine 50-köpfige Jury prüft die unterschiedlichen Produkte in einem mehrtägigen Verfahren auf Herz und Nieren. Besonders geachtet wird dabei auf die Funktionalität und auf den Innovationsgrad, die Form und die Langlebigkeit, aber auch die Benutzerfreundlichkeit.

„Über die vergangenen Jahrzehnte hat der Red Dot Design Award zunehmend an Bedeutung im Bereich des Produktdesigns gewonnen. Der Gewinn des Awards und die damit verbundene, gute Bewertung durch die erfahrene Jury, spricht für die Leidenschaft und die klare Formsprache, die wir bei Jura in die Entwicklung all unserer Produkte stecken und ihnen einen besonderen Ausdruck verleiht – ob es sich dabei um Kaffeevollautomaten für die Hotellerie und Gastronomie handelt oder wie im Falle der E8 um Produkte für den Haushalt“, sagt Annette Göbel, Leitung Verkaufsförderung Jura Österreich.

Üppige Technik, schlichtes Design

Die E8 konnte die Jury jedenfalls als Gesamtpaket überzeugen: Das beginnt beim schlichten aber eleganten Design der E8 Piano White. Hochwertige Materialien, abgerundete Kanten und der rillenförmige Wassertank sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Einen Hauch Eleganz bekommt der Vollautomat durch die verchromte Tassenplattform.

Mit dem Professional Aroma Grinder und dem Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) wurden auch zwei Merkmale, die bei Jura mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind, in die E8 integriert. Und auch bei der Benutzerfreundlichkeit konnte Jura mit der E8 punkten. Das innovative 2,8’’-Farbdisplay mit intelligentem Algorithmus ermöglicht einen Bedienkomfort auf einem bisher nicht dagewesenen Niveau.

Starkes Teilnehmerfeld 2021

Dass die Konkurrenz nicht schläft und die Auszeichnung mit dem begehrten Award alles andere als selbstverständlich ist, hört man auch vom Initiator des Designpreises. „Die Sieger des Red Dot Award: Product Design 2021 haben mich in diesem Jahr in besonderem Maße beeindruckt. Die Gestaltung ihrer Produkte ist hervorragend – im Hinblick auf die Ästhetik und die Funktionalität“, sagt Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot. „Sich in einem so starken Teilnehmerfeld zu behaupten und unsere Jury zu überzeugen, ist nicht einfach. Daher gratuliere ich den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem Erfolg.“