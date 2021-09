Ritterschlag im Gadget-Himmel

James Bond setzt auf Nokia Phones

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 16.09.2021

Dass HMD Global den Ritterschlag durch James Bond für einen Marketing-Push im Herbst nutzt, versteht sich von selbst.

Die Nokia Phones haben es in den Gadget-Himmel geschafft. Im lang erwarteten James Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ haben diverse Nokia Phones von HMD Global in ihrem zeitlosen nordischen Design ihren Auftritt, darunter das kultige Nokia 3310. Mit 30. September kommt das jüngste Abenteuer des 00-Agents ihrer Majestät ins Kino.

Der Start des 25. James Bond-Films wurde durch die Pandemie immer wieder verzögert. Aber nun stellen sich die Nokia-Phones neben Daniel Craig als James Bond den härtesten Prüfungen. Dank ihrer charakteristischen Qualität, führenden Sicherheits-Updates und Android-Upgrades für eine lange Lebensdauer sollen die Nokia Phones aber nicht nur perfekt für 00-Agenten sein, sondern auch im täglichen Leben punkten. Dass der Hersteller den Ritterschlag durch James Bond für einen Marketing-Push im Herbst nutzt, versteht sich da von selbst.

Auf die Spitze getrieben wird der Anspruch der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit dem Nokia XR20. Entwickelt um allen Strapazen Stand zu halten übersteht das Nokia XR20 heiße Temperaturen von 55 °C oder eisige Skipisten von -20 °C, Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe sowie bis zu eine Stunde unter Wasser. Das Nokia XR20 ist nicht nur zukunftssicher, sondern auch langlebig und bietet mit vier Jahren die längsten monatlichen Sicherheitsupdates für Nokia Phones und bis zu drei Jahre Software-Upgrades. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen kommt es auch mit einer einzigen Ladung über die volle Distanz. Das brandneue Nokia XR20 ist in Deutschland und Österreich in den Farben Ultra Blue und Granite Grey erhältlich und wird in den Konfigurationen 4/64 GB 499 Euro und 6/128 GB 579 Euro (UVP) kosten.