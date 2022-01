Präsenzveranstaltung

MWC: Veranstalter hält am Event fest

Dominik Schebach | 18.01.2022 | 0 |

Viele internationale Technologiemessen wurden zuletzt abgesagt oder verschoben. Die Veranstalter des Mobile World Congress halten allerdings an dem Termin Ende Februar fest. Wie der US-Dienst Tech Radar berichtete, soll die Leitmesse der Mobilfunkindustrie als Präsenzveranstaltung stattfinden – mit Einschränkungen.

Der MWC 2022 soll vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona über die Bühne gehen. In 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, lockte die Veranstaltung noch mehr als 100.000 Besucher an. Seither hat sich das Umfeld allerdings radikal gewandelt. Die Veranstaltung im Jahr 2020 entfiel wegen Corona, im vergangenen Jahr war nur ein abgespecktes Event im Sommer möglich.

2022 wollen die Veranstalter offensichtlich wieder an frühere Zeiten anknüpfen. Gegenüber Tech Radar erklärten die GSMA, dass die Planung für das Event weiter voranschreite. Die Veranstalter seien demnach im permanenten Kontakt mit den Behörden, um die Planung des Events an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Besuchern wird empfohlen sich vor dem Event nochmals auf der Webseite des Events über die geltenden Maßnahmen zu informieren. Der derzeit gültige Sicherheitsplan „Committed Commmunity“ für einen Zutritt zum Mobile World Congress schreibt 2G+ vor: Besucher müssen vor dem Zutritt u.a. ein gültiges Zertifikat zu einer Impfung oder Genesung von COVID-19 sowie einen negativen Test vorweisen.