Große Screens für großes Spiel

TFK: Mit Touchdown Preisen zur Super Bowl

Multimedia | 1 | | Dominik Schebach | 08.02.2022

Große Screens für das Highlight im American Football: TFK hat zur Superbowl eine TV-Aktion gestartet.

American Football gewinnt auch hierzulande immer mehr Anhänger und für diese ist natürlich die alljährliche Super Bowl das Highlight der Saison. Die Super Bowl 2022 findet am kommenden Montag statt. Und weil immer mehr Fans dieses Event auf einem wirklich großen Screen sehen wollen, hat TFK für die Woche bis zum Saison-Highlight eine Super Bowl-Aktionswoche für TV-Geräte in den Größen 75 Zoll aufwärts eingeläutet.

„Die Super Bowl hat sich auch in Europa zu einem großen Event entwickelt. Immer mehr Fans wollen das Endspiel der National Football League auch auf einem großen Fernseher erleben. Deswegen gibt es dieses Jahr mit TFK Aktionspreise in der Woche bis zum Event“, erklärt TFK-PM Ernst Hofer. „Dabei haben wir auch ein besonderes Augenmerk auf die Verfügbarkeit der Geräte gelegt. Damit die Fernseher am 13. Februar auch beim Kunden sind.“

Dazu hat TFK unter dem Motto „Touchdown Preise zum Super Bowl 2022“ eine Aktion mit TV-Geräten von Sony, Panasonic und Nokia geschnürt. Der Distributor bietet seinen Partnern ab sofort bis zum Anpfiff des Spiels Sonderpreise auf LED TVs ab 75 Zoll. Die Super Bowl 2022 findet am 14. Februar 0:30 mitteleuropäischer Zeit statt. Das Spiel wird zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams im SoFi Stadium in Inglewood Kalifornien ausgetragen.