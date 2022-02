4,4% Umsatzwachstum und 7,8% Wachstum im EBITDA vor Restrukturierung

A1 Gruppe meldet starkes Geschäftsjahr 2021

09.02.2022

Die A1 Telekom Austria Group hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt. Wie der Konzern in Wien gestern Abend in Wien mitteilte, wuchs der Umsatz in der Gruppe um 4,4% auf 4,75 Mrd Euro. Das Umsatzwachstum wurde laut A1 Telekom Austria Group hauptsächlich von den gestiegenen Erlösen aus Dienstleistungen in fast allen Märkten getragen. Das EBITDA vor den Restrukturierungskosten legte um 7,8% auf 1,79 Mrd Euro zu. Noch stärker wuchs allerdings das Nettoergebnis.

„Wir haben im Gesamtjahr 2021 erneut eine sehr gute operative und finanzielle Leistung erbracht: Die Umsatzerlöse im Konzern stiegen um 4,4 %, zu einem großen Teil getrieben durch das Wachstum der Serviceumsätze in fast allen Märkten. Das EBITDA vor Restrukturierungskosten stieg um 7,8 %, mit Wachstum insbesondere in Österreich und Bulgarien. Das Nettoergebnis 2021 stieg von 388,8 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 455,0 Mio Euro“, erklärte dann auch Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, zu den Highlights des Jahres 2021. „Insgesamt hat sich das Unternehmen damit in den letzten Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen im europäischen Telekommunikationssektor entwickelt. Diese Ergebnisse unterstreichen die erfolgreiche Strategieumsetzung, die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und die positive Wirkung der in diesem herausfordernden Umfeld getroffenen Maßnahmen.“

Rückgrat des Unternehmens bleibe die leistungsstarken Fest- und Mobilfunknetze des Konzerns. Diese werden auch 2022 weiter ausgebaut, insbesondere auch in Österreich, wo die A1 laut Arnoldner einen Schwerpunkt auf den Glasfaserausbau legen will. Die solide finanzielle Performance gehe Hand in Hand mit der grünen und digitalen Transformation des Unternehmens. Dafür wurde 2021 die Enviromental, Social & Corporate Governance (ESG) als Teil der Konzernstrategie eingeführt. „Mit ambitionierten und messbaren Zielen wollen wir effizientere, ressourcenschonendere und damit nachhaltigere Arbeits- und Lebensweisen fördern und die Potenziale der Digitalisierung für Klima, Mensch und Gesellschaft erschließen“, so Arnoldner.

„Seit April 2021 sind wir in allen Märkten mit der gemeinsamen Marke A1 präsent, nutzten weiterhin die Wachstumschancen, die die Digitalisierung bietet und monetarisierten die starke Nachfrage nach Produkten mit höherer Bandbreite und nach 5G sowie die Nachfrage nach IKT-Lösungen und Konnektivität, insbesondere von Geschäftskunden. Die Serviceumsätze im Mobilfunk stiegen im Jahr 2021 um 5,3 %, jene im Festnetz um 2,4 %. Gleichzeitig haben wir uns weiterhin auf operative Effizienzsteigerungen fokussiert“, ergänzt Alejandro Plater, COO der A1 Telekom Austria Group. Die Gruppe hat im vergangenen Jahr in Bulgarien, Kroatien und Slowenien Frequenzen erworben. Die A1 Telekom Austria Group werde daher im Jahr 2022 ihren 5G-Rollout in diesen drei Ländern sowie in Österreich weiter fortsetzen.