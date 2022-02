Niederösterreicher verstärkt das Management-Team

Florian Wolf ist der neue Vertriebsleiter von techbold

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 09.02.2022

Florian Wolf ist der neue Vertriebsleiter von techbold. (© Marin Lazarov/techbold)

Seit Oktober 2021 ist der vom Florian Wolf und Christoph Hüpfel gegründete IT-Dienstleister Semizen bereits ein Teil der techbold Gruppe. Jetzt, mit Anfang Februar, verstärkt Florian Wolf das Management-Team von techbold und übernimmt die gesamte Vertriebsleitung.

Die Übernahme der Semizen Gruppe durch techbold hatte nicht nur die sinnvolle Bündelung von Ressourcen im Bereich der IT-Infrastruktur zum Ziel, sondern auch eine kurzfristige Lösung des eklatanten Fachkräftemangels in der IT-Branche. „Ich wollte das Unternehmen und insbesondere das Team weiterentwickeln und bin zum Schluss gekommen, dass die Semizen Gruppe bei techbold ihr Potential besser entfalten kann. Ich kenne Damian Izdebski noch aus früheren Tagen und bin sicher, dass wir gemeinsam den Erfolgskurs von techbold noch erfolgreicher fortsetzen werden“, erklärt Wolf.

Als neuer Vertriebsleiter und Shareholder bei techbold hat der gebürtige Niederösterreicher, leidenschaftliche Musiker und Sportler, damit die Verantwortung für die Steuerung und den Ausbau der Vertriebsaktivitäten von techbold in Österreich. Wolf bringt für seine neue Position 25 Jahre Betriebserfahrung in der Beratung, Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten für mittelständische Unternehmen mit.

„Florian Wolf besetzt die Position des Vertriebsleiters auf perfekte Art und Weise, sowohl durch seine langjährige Erfahrung im B2B-Vertrieb als auch durch sein umfangreiches Wissen als ehemaliger Geschäftsführer und Gründer der Semizen Gruppe. Er hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich und verfügt über ein großes Netzwerk an Kontakten in der IT-Branche in Österreich. Mit seinem unternehmerischen Mindset und seinen perfekten Kenntnissen von den IT-Anforderungen der mittelständischen Unternehmen, wird dieser wichtige Unternehmensbereich von techbold für das weitere zukünftige Wachstum vorbereitet“, erklärt Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold, zu dem Wechsel an der Vertriebsspitze des Unternehmens.

Wolf übernimmt die Agenden von Sebastian Hinterseer, der diese Rolle seit über vier Jahren begleitet hat und sich nun neuen Aufgaben widmen wird.

„Wir sind bei techbold als Team hervorragend aufgestellt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den beiden Vorständen von techbold, Damian Izdebski und Gerald Reitmayr, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen“, erklärt Wolf zu seiner neuen Position. „Ich bin zuversichtlich, dass wir techbold noch stärker als IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen positionieren können. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team von techbold, die neuen Aufgaben und Herausforderungen angehen zu können.“