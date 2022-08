Für lange Gaming-Sessions

BenQ stellt drei Flaggschiff-Gaming-Monitore vor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 26.08.2022

BenQ präsentiert drei Flaggschiff-Gaming-Monitore zur gamescom 2022: EX480UZ, EX270M und EX270QM. (© BenQ)

BenQ zeigt auf der gamescom in Köln drei neue Gaming-Monitore von BenQ MOBIUZ sowie die aktuellen Produkte der eSports-Marke ZOWIE. Dabei sticht vor allem der EX480UZ hervor, denn dieser ist der erste OLED-Monitor von BenQ und bietet 4K UHD mit 120 Hz sowie eine schnelle Reaktionszeit von 0,1 ms.

„Wir bei BenQ sind ständig bestrebt, Gamern ein ultimatives audiovisuelles Erlebnis gepaart mit intelligenten Innovationen zu bieten, um eine verbesserte Gaming Experience zu erleben. So ermöglichen wir, dass Spieler ihr Leistungsniveau weiter steigern können“, sagt Steve Chu, President von BenQ Europe. „Premium-Gaming-Erlebnisse schaffen für Gamer aller Art – das ist unser Ziel! Und somit war es für uns der nächste natürliche Schritt, unseren Kunden die neueste Display-Technologie anzubieten, welche die Interaktion in den virtuellen Welten nachhaltig verbessern wird.“, so Chu weiter.

„Die gamescom gehört zu den wichtigsten Gaming-Events der Welt und ist somit die perfekte globale Plattform, um mit unserer neuesten Generation von Gaming-Monitoren eine Premiere zu feiern. Wir freuen uns darauf, während dieser fünf Tage viele Besucher an unserem Stand begrüßen zu dürfen und ihnen die Möglichkeit zu geben, unsere Monitore zu erleben“, so Chu abschließend.

Premiere

Premiere feiern die neuen BenQ MOBIUZ Monitore EX480UZ, EX270M und EX270QM. Der EX480UZ ist der erste Gaming-Monitor von BenQ mit einem OLED-Panel, 48 Zoll, 4K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Reaktionszeit von 0,1 ms und mit True 10-Bit-Farbe sowie True Black HDR 400. Das Modell verfügt über FreeSync Premium und BenQs HDRi-Technologie sowie über einen KVM-Switch, Szenario-Mapping mit Fernbedienung, Light Tuner und treVolo Lautsprecher.

Der EX270M und der EX270QM sind die ersten BenQ MOBIUZ Modelle, die 240Hz und blitzschnelle 1ms GtG bieten und somit ein optimales Leistungsniveau für FPS-Spiele bieten. Das Modell EX270M verfügt unter anderem über ein 27-Zoll-FHD-Display und ein IPS-Panel sowie über zwei 2.1-Kanäle und einen 5 Watt Subwoofer vom treVolo Audiosystem.

Das Modell EX270QM verfügt über ein 27-Zoll-QHD-Display mit IPS-Technologie und der VESA HDR600-Zertifizierung. Darüber hinaus gewährleistet die HDMI 2.1-Konnektivität die VRR-Kompatibilität (variable Bildwiederholrate) für Spielekonsolen der neuesten Generation. Sowohl der EX270QM als auch der EX270M sind mit Szenario-Mapping, Fernbedienung und Light Tuner ausgestattet.

Zowie

ZOWIE, die auf eSports spezialisierte Marke von BenQ, wird ebenfalls auf dem BenQ Messe-Stand vertreten sein. Am Stand haben die Besucher die Möglichkeit, die aktuellen ZOWIE Monitore zu testen, die mit der DyAc⁺-Technologie ausgestattet sind. Zudem hat jeder die Möglichkeit, das XL Setting to Share Tool zu testen, das es ermöglicht, individuelle Display-Einstellungen mit anderen zu teilen. Darüber hinaus steht mit der C-Serie ZOWIEs neue Maus-Generation sowie das neue G-SR-SE Mauspad zum Testen am Stand bereit.

Alle Monitore sind mit der Eye-Care-Technologie von BenQ ausgestattet. Diese soll für flimmerfreie Bilder und einen geringen Blaulichtanteil für ein angenehmes Seherlebnis bei längeren Gaming-Sessions sorgen. Alle Monitore werden außerdem mit höhenverstellbaren Standfüßen geliefert. Besucher am BenQ Messestand können zudem Gaming im XXL-Format auf dem BenQ 4K Beamer X3000i erleben. Für Gamer bietet dieses Modell einen vorkonfigurierten „Fast Mode“ mit einer speziellen Fernbedienungstaste und Reaktionszeiten von bis zu 4 ms bei 1080p/240 Hz (und 16 ms bei 4K/60 Hz) sowie drei für verschiedene Genres optimierte Spielmodi.

Die drei BenQ MOBIUZ Monitore können ab September/Oktober vorbestellt werden. Die unverbindlichen Verkaufspreise betragen 1.999 Euro für den EX480UZ, 399 Euro für den EX270M und 799 Euro für den EX270QM.