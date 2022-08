„Lizenziläum“

AGFEO feiert 75er mit Jubiläumsaktion

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 26.08.2022

Anslässlich des 75. Firmengeburtstages hat AGFEO eine Jubiläumsaktion aufgelegt.

„Wir feiern, Sie sparen“ – unter diesem Motto hat sich AGFEO zu seinem 75. Firmenjubiläums eine besondere Aktion ausgedacht: Das Bielefelder Unternehmen hat seit dem 22. August 2022 eine 75-tägige Aktion für alle AGFEO-Fachhandelspartner mit insgesamt fünf Bundles laufen.

Mit dem sogenannten Lizenziläum bietet AGFEO seinen Kunden insgesamt fünf verschiedene Produkt-Bundles zu einem Aktionspreis in Höhe von jeweils 75 % des regulären HEK an:

Bundle 1: Bivalent Voice Bundle @home and on the road:

1 x ST 56 IP schwarz und 1 x ES-VISOfon

Bundle 2: Upgrade Kit Bundle:

1 x Upgrade Kit ES 5xx und 1 x Dashboard ES 5xx

Bundle 3 (bestehend aus drei verschiedenen Versionen)

Dashboard VISOfon Bundle für ES 5xx:

1 x AGFEO Dashboard ES 5xx

5 x ES-VISOfon 1 Dashboard VISOfon Bundle für ES 7xx:

1 x AGFEO Dashboard ES 7xx

5 x ES-VISOfon 1 Dashboard VISOfon Bundle für ES 6xx:

1 x AGFEO Dashboard ES 6xx

5 x ES-VISOfon 1

Bundle 4: Full VoIP Bundle:

1 x ES PURE-IP 20 IT

1 x Dashboard ES-PURE IP

1 x ES-IP Kanal 6

Bundle 5: X-Large Bundle:

1 x ES 770 IT

1 x Dashboard ES 7xx

1 x ES-AGFEO Klick

1 x ES-AMS