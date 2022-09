Karrieresprung

Samsung: Manuel Laporta Osante ist neuer Head of Division TV/AV

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 05.09.2022

Manuel Laporta Osante ist ab sofort Head of Division TV/AV bei Samsung Electronic Österreich. (© Samsung)

Manuel Laporta Osante übernimmt ab sofort die Position als Head of Division TV/AV bei Samsung Electronic Österreich. In seiner neuen Funktion verantwortet Laporta Osante die Gesamtumsetzung und Kontrolle für den Bereich TV/AV am heimischen Markt.

„Ich bin begeistert, Teil des enthusiastischen Teams bei Samsung Electronics Österreich zu sein. Umso mehr freue ich mich jetzt über diese neue Herausforderung. Denn als Vorreiter im Bereich TV/AV entwickelt Samsung jene Innovationen und Spitzentechnologie, die Kundinnen und Kunden intensive neue Erlebnisse ermöglichen“, so Manuel Laporta Osante über seine neue Position.

Taeho Park, Präsident Samsung Electronics Österreich und Schweiz zu diesem Karrieresprung: „Mit seiner Management-Erfahrung und als ergebnisorientierter Vertriebsexperte wird Manuel Laporta Osante das Samsung Österreich Team in seiner neuen Funktion weiter stärken und uns bei der Weiterentwicklung unserer Marke tatkräftig unterstützen.“

Leidenschaft für den Vertrieb

Laporta Osante ist seit 2018 für Samsung tätig – zuletzt als Head of Sales HE, wo er den Omnichannel-Vertrieb von TV/AV in Österreich verantwortete. Davor war er als Head of Chains HE verantwortlich für den Vertrieb von TV/AV bei Media Markt Österreich.

Der gebürtige Wiener vereint Leidenschaft für Vertrieb, Distribution und Marketing mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung im Bereich Telekommunikation und Elektronik. Er verfügt über langjährige Expertise im Aufbau, Management und der Pflege von Geschäftsbeziehungen sowie ein breites Verständnis des asiatischen Marktes und der Kultur.