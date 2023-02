Bis zu 20.000 Kundendaten betroffen

Magenta: Hackerangriff auf externen Vertriebspartner führt zu Datenverlust

Dominik Schebach | 01.02.2023

Wie Magenta heute, Mittwoch, mitgeteilt hat, sind infolge eines Hackerangriffs auf einen externen österreichischen Vertriebspartner bis zu 20.000 Kundendaten von einem seiner Server abgeflossen und im Darknet aufgetaucht. Betroffen sind Daten aus dem Zeitraum 2020 bis 2022. Eine Meldung an die Österreichische Datenschutzbehörde ist bereits erfolgt, ebenso hat der betroffene Vertriebspartner Anzeige bei der Polizei erstattet.

Laut Magenta Telekom ist die interne IT-Struktur von dem Hackerangriff nicht betroffen. In einer Mitteilung an die Presse bedauert Magenta Telekom den Vorfall. Die betroffenen Kunden sollen umgehend informiert werden. Zudem will das Unternehmen für eine rasche Aufarbeitung des Falles Sorge tragen.