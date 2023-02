Premium Smartphones mit verbesserter Kamera und nachhaltigem Design

Samsung Galaxy S23-Serie: Einfach mehr

Dominik Schebach | 02.02.2023 | 0 |

Die Samsung Gaalxy S23 Familie.

Mit der Galaxy S23-Serie hat Samsung seine nächste Generation an Smartphone-Flaggschiffen vom Stapel gelassen. So wartet das Galaxy S23 Ultra mit der bisher fortschrittlichsten Kamera sowie Spieleleistung auf höchstem Niveau auf. Nicht fehlen darf auch der Verweis auf die Nachhaltigkeit: So hat Samsung in den Smartphones recyceltes Glas und Aluminium sowie Kunststoffe verwendet.

„Der Wert wirkungsvoller Technologie wird nicht nur daran gemessen, was sie den Menschen heute ermöglicht, sondern auch daran, wie sie zu einer besseren Zukunft beiträgt“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich. „Die gesamte Galaxy S23 Serie ist der neue Standard für vertrauenswürdige Premium-Smartphone-Erlebnisse. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Spitzenleistungen neu zu definieren, indem wir leistungsstarke, dauerhafte Innovationen und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.“

Kamera für Tag und Nacht

Eines der Highlights der neuen Smartphone-Generation ist die Kamera des Galaxy S23 Ultra: Die Galaxy S Serie optimiert dank der verbesserten Nightography-Funktionen die Qualität von Fotos und Videos bei vielen Lichtverhältnissen und Umgebungsbedingungen. Visuelles Rauschen, das normalerweise Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen ruiniert, wird durch einen neuen KI-gestützten Algorithmus korrigiert, der Objektdetails und Farbtöne verbessert. Als erstes Samsung Galaxy Modell verfügt das S23 Ultra zudem über einen neuen Adaptive-Pixel-Sensor mit 200 Megapixel (MP), für hochauflösende Fotos. Das Galaxy S23 Ultra verwendet allerdings auch Pixel-Binning, um mehrere Pixel bei schlechten Lichtverhältnissen zusammenzufassen und so die Lichtausbeute zu unterdrücken. Weil Selfie-Kameras für unsere heutige Kommunikation wichtiger denn je sind, führt die Galaxy S23 Serie einen schnellen Autofokus und die erste Super HDR-Selfie-Kamera ein. Diese springt von 30 Bildern pro Sekunde auf 60 Bilder pro Sekunde und ermöglicht deutlich bessere Bilder und Videos mit der Frontkamera.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die sich die volle Kreativität, Kontrolle und Personalisierung wünschen, bietet die Galaxy S23 Serie eine Reihe von Werkzeugen. Die Expert RAW-App, die exklusiv für Samsung Galaxy verfügbar ist, ermöglicht die Aufnahme und Bearbeitung von Bildern im DSLR-Style in RAW und JPG. Mit entsprechendem Download können die Nutzerinnen und Nutzer des Galaxy S23 direkt in der nativen Kamera-App von Samsung oder in der Expert RAW-App mit Mehrfachbelichtungen experimentieren oder dank der Astrofotografie-Einstellungen einen klaren Blick auf die Milchstraße einfangen. Mit den neuen Zoom-Funktionen der App Camera Controller7 der Galaxy Watch 5 Serie können die Nutzerinnen und Nutzer außerdem ein perfektes Bild direkt von ihrem Handgelenk aus aufnehmen.

Zu den weiteren Kamerafeatures gehören u.a. der doppelte optische Bildstabilisator für bessere Videos bei schlechten Lichtverhältnissen und die objektbasierte KI, welche Bilder analysiert, um Porträtdetails wie Haare oder Augen besser wiederzugeben. Videoaufnahmen wirken noch cineastischer dank 8K und 30 Bildern pro Sekunde. Auch beim Galaxy S23+ und Galaxy S23 erhält die kultige Samsung Galaxy-Kamera einen neuen Look. Das konturierte Gehäuse wurde entfernt und damit eine neue Ära des charakteristischen Galaxy-Designs eingeleitet.

Mehr Leistung für mobiles Gaming

Gemeinsam haben Samsung und Qualcomm das Samsung Galaxy-Erlebnis mit der brandneuen Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy optimiert – dem schnellsten Snapdragon, der derzeit erhältlich ist. Die neu entwickelte CPU-Mikroarchitektur steigert die Verarbeitungsleistung der Galaxy S23-Serie laut Samsung um etwa 30% im Vergleich zur Vorgänger-Serie. Zudem wurde die Leitung der Neuronale Processing Unit für die verbesserte Bildverarbeitung weiter gesteigert.

All diese Leistung untermauert das große 6,8-Zoll-Edge-Display des Galaxy S23 Ultra mit einer reduzierten Krümmung, um eine größere und flachere Oberfläche15 für das beste visuelle Erlebnis auf einem Samsung Galaxy-Smartphone zu schaffen. Mit der einzigartigen Enhanced-Comfort-Funktion des Samsung Galaxy können die Nutzerinnen und Nutzer Farbtöne und Kontraststufen anpassen, um die Belastung der Augen bei nächtlicher Bildschirmzeit zu verringern. Der Vision Booster passt sich jetzt auf drei statt zwei Beleuchtungsstufen an, um Helligkeit und Blendung bei Tageslicht entgegenzuwirken.

Nachhaltigkeit

Seit der Galaxy S22 Serie hat Samsung die Verwendung von recycelten Materialien von sechs internen Komponenten im Galaxy S22 Ultra auf 12 interne und externe Komponenten im Galaxy S23 Ultra erhöht. Die Galaxy S23 Serie verfügt zudem über eine größere Vielfalt an recycelten Materialien als jedes andere Galaxy Smartphone, darunter Pre-Consumer-Recycling-Aluminium und -Glas sowie Post-Consumer-Recycling-Kunststoffe, die aus ausrangierten Fischernetzen, PET-Flaschen und Wasserfässern gewonnen werden.

Die neue Galaxy S Serie ist die erste, die mit Corning Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet ist, das die Haltbarkeit erhöht und zu durchschnittlich 22% aus Pre-Consumer-recyceltem Material besteht. Außerdem wird jedes Galaxy S23 Smartphone in einer neu gestalteten Verpackung geliefert, für das Papier aus 100% Recyclingpapier verwendet wird.

Sicherheit

Die sichere Anwendung ist die Grundlage der Galaxy S23 Serie. Jedes Smartphone ist mit Samsungs End-to-End-Sicherheitssystem Samsung Knox ausgestattet. Für eine zusätzliche Sicherheitsebene schützt Knox Vault kritische Informationen auf der Galaxy S23 Serie, indem es diese vom Rest des Geräts, einschließlich des Betriebssystems, isoliert und so zusätzlichen Schutz vor Sicherheitslücken bietet.

Zudem sind die neuen Galaxy S23 Smartphones in das Galaxy-Ökosystem von Samsung integriert. Die Funktion Samsung Multi Control, welche Maus- und Tastaturfunktionalität zwischen einem Samsung Galaxy PC und einem Tablet verbindet, ist jetzt auch auf dem Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ und Galaxy S23 verfügbar und sorgt für Flexibilität zwischen den Geräten. Auf dem Galaxy S23 Ultra macht Google Meet in Verbindung mit Samsung Notes und dem integrierten S Pen Videogespräche noch komfortabler. Mit der Live-Freigabe von Google Meet können die Teilnehmenden ein Dokument gleichzeitig von jedem ihrer Android-Geräte aus bearbeiten, anstatt einen geteilten Bildschirm zu sehen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Galaxy S23 Serie ist in vier matten Farbtönen erhältlich: Phantom Black, Cream, Green und Lavender. Exklusiv im Samsung Online Shop gibt es das Galaxy S23 Ultra in der 1TB Variante um EUR 1,819.- (UVP) und in den exklusiven Farben Graphite, Lime, Red, Sky Blue. Die Modelle Galaxy S23 und Galaxy S23+ sind in den zusätzlichen Farben Graphite und Lime erhältlich.

Ab heute sind das Galaxy S23 Ultra, das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 auf dem Österreichischen Markt und auf Samsung.com erhältlich. Das Galaxy S23 ist ab einem Preis von EUR 949,- (UVP), das Galaxy S23+ ab einem Preis von EUR 1,199,- (UVP) und das Galaxy S23 Ultra ab einem Preis von EUR 1,399,-(UVP) erhältlich.

Kundinnen und Kunden, die vom 01.02.2023 bis inklusive 16.02.2023 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein teilnehmendes Samsung Galaxy Gerät kaufen, erhalten doppelten Speicherplatz, sprich die 256 GB Variante zum Preis der 128 GB Variante oder 512 GB zum Preis von 256 GB. Außerdem können Kundinnen und Kunden ein Altgerät pro gekauftem teilnehmenden Samsung Galaxy Gerät eintauschen und erhalten zusätzlich zum Eintauschwert ihres Altgeräts den EUR 100,- Samsung Bonus ausbezahlt. Der Samsung Bonus von 100 Euro gilt allerdings nur im Zusammenhang mit dem Eintausch eines Altgeräts.