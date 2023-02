Maßgeschneiderter Heimnetzausbau

devolo Magic: Heimnetzwerk erweitern leichtgemacht

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 09.02.2023

Mit devolo Magic wird die Erweiterung des privaten Heimnetzwerks zum Kinderspiel.

Es gibt zahlreiche Gründe für eine Erweiterung des privaten Heimnetzwerks. Die kompakten Powerline-Adapter des devolo Magic Portfolios lassen sich flexibel nachrüsten und mit Plug-and-Play-Komfort in kürzester Zeit in Betrieb nehmen.

Mit den Powerline-Adapter des devolo Magic Portfolios werden Räume in kürzester Zeit mit Internet versorgt – über das Neuplatzieren bestehender Powerline-Adapter oder Kauf von Erweiterungsadaptern. Die einzige technische Voraussetzung für diesen Ausbau des Netzwerks ist eine Stromsteckdose im gewünschten Raum. LAN- und WiFi-Adapter sind ebenso miteinander kombinierbar wie die Geschwindigkeitsklassen Magic 1 und Magic 2. Ein devolo Netzwerk kann aus bis zu acht Powerline-Adaptern bestehen und auch besonders große Wohnflächen versorgen.

Plug and Play

Zum Heimnetzwerk-Ausbau sind zwei Schritte nötig. Zuerst wird der neue Powerline-Adapter in eine freie Wandsteckdose gesteckt. Die Anbindung ans bestehende devolo Magic Netzwerk erfolgt dann per Tastendruck: Zunächst wird die Verbindungstaste an einem bestehenden Adapter gedrückt – anschließend die Verbindungstaste am neuen Adapter.Der Adapter wird automatisch ins Netzwerk eingeklinkt und steht bereits nach kürzester Zeit zur Verfügung.

Sämtliche Einstellungen für das erweiterte Magic Netzwerk werden dabei synchronisiert. Falls es sich um einen WLAN-Adapter handelt, können Endgeräte über die gleichen Zugangsdaten ins Drahtlosnetzwerk eingebunden werden. Weitere Einstellungen stehen über die devolo Home Networking App zur Verfügung, die für Android- und iOS-Mobilgeräte kostenfrei verfügbar ist. Sie erlaubt beispielsweise die Einrichtung von Zeitschaltungen oder die Steuerung eines Gästenetzwerks. Für die Administration mit Windows, macOS oder Linux ist die Software devolo Cockpit zuständig, deren Download und Nutzung ebenfalls kostenlos ist.

Preise und Verfügbarkeit

Die einzelnen Erweiterungsadapter sind für die gesamte Produktreihe devolo Magic erhältlich. Der Magic 1 LAN-Erweiterungsadapter verwandelt Steckdosen zum Preis von 59,90 Euro in einen Gigabit-LAN-Port. Gleich drei Gigabit-Ports gibt es mit dem Magic 2 LAN triple Erweiterungsadapter für 89,90 Euro. Zwei Gigabit-LAN-Ports sowie WiFi-6-Mesh-WLAN in einem liefert der Magic 2 WiFi 6 Erweiterungsadapter zum Preis von 189,90 Euro