Mehr Bewegung im Alltag

Hama: Fitnessuhren läuten das Frühjahr ein

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2023

Die Hama Smartwatch "Fit Watch 6910" mit integrierter GPS-Funktion überwacht die Herzfrequenz und die Schlafqualität und bringt mehr Bewegung in den Alltag.

Der Frühling steht vor der Tür und mit den steigenden Temperaturen kommt auch der Wunsch nach mehr Bewegung. Fitnessuhren stehen daher schon jetzt vermehrt im Fokus. Sie können Trainingseinheiten protokollieren und zur Bewegung motivieren. Aber das Thema hat noch mehr Facetten: So können Fitnessuhren Herzfrequenz und Schlafqualität überwachen.

Fitnessuhren sind weiterhin sehr beliebt. Vor allem Fitnessuhren mit Gesundheitsfunktionen, also Geräte, die die Schlafqualität erfassen, den Blutsauerstoffgehalt bestimmen, Herzfrequenz und Blutdruck messen oder sogar ein EKG (Elektrokardiogramm) erstellen, sind aktuell sehr nachgefragt. Dieser Bereich entwickelt sich weiter, wird größer und zu einem wichtigen Bestandteil digitaler Zubehörprodukte.

2018 hat Hama den ersten Fitnesstracker in sein Sortiment aufgenommen. Hama Fitnessuhren begleiten den Nutzer beim Sport und dank Lifestyle-Features auch im Alltag und sollen sowohl in technischer als auch in modischer Hinsicht überzeugen. Ein echtes Highlight ist die Hama Smartwatch „Fit Watch 6910“ mit integrierter GPS-Funktion. Die Smartwatch überwacht zudem die Herzfrequenz und die Schlafqualität und bringt mehr Bewegung in den Alltag.

Smartwatch oder Fitness-Tracker? Ob eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker besser ist, kommt auf die eigenen Bedürfnisse an. Eine Smartwatch verfügt über Lifestyle-Features, während ein Fitness-Tracker vorrangig auf sportliche Aktivitäten ausgelegt ist. Auch im Design unterscheidet sich eine Smartwatch von einem Fitness-Tracker. Hama setzt den Fokus bei Smartwatches auf Sportlichkeit. Daher ist eine Hama Smartwatch auch eine Fitness-Uhr, die über klassische Smartwatch-Funktionen verfügt. Während die Smartwatch beim Sport oder Fitness Ihre Herzfrequenz und Ihren Kalorienverbrauch anzeigt, trägt die Fitness-Uhr beim Yoga zur Entspannung bei. Hama Fitness-Uhren und Fitness-Tracker sind zudem fürs Schwimmen geeignet und zeigen während des Trainings wichtige Trainingsdaten an. Das Smartwatch-Display ist häufig größer als bei Fitness-Trackern. Dadurch können Nutzer auch WhatsApp-Nachrichten auf der Smartwatch lesen, Inhalte schnell erfassen und die Uhr einfach bedienen. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Modell bis zu 6 Tage und das Aufladen dauert 1,5 Stunden. So ist die Fitness-Uhr schnell wieder einsatzbereit.