BenQ LH730 und LW730

BenQ präsentiert 4LED-Projektoren mit hoher Farbsättigung

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 14.02.2023

Der LH730 erzeugt helle Bilder und ermöglicht professionelles Präsentieren.

BenQ stellt mit dem LH730 und dem LW730 neue Projektoren für den mittelgroßen Meetingraum vor. Die Neuzugänge sind mit einer 4LED-Lichtquelle, lichtstarken 4000 bzw. 4200 ANSI Lumen und einer Bandbreite von Features ausgestattet. Zudem überzeugen die Beamer durch ihre Langlebigkeit mit bis zu 20.000 Stunden bei maximaler Helligkeit.

Der Full HD Projektor BenQ LH730 und der BenQ LW730 mit WXGA-Auflösung erzeugen helle Bilder und intensive Farben. Ausgestattet mit der DLP-Technologie und dem Kontrastverhältnis von 500.000:1 werden die projizierten Inhalte in überragender Klarheit wiedergegeben, wie BenQ verspricht.

Der BenQ LH730 und der BenQ LW730 bieten viele Vorteile für Meetings: Ausgestattet mit der fortschrittlichen LED-Lichtquelle stehen die Projektoren direkt nach dem Einschalten mit voller Leuchtkraft zur Verfügung. So kann das Meeting kann verzögerungsfrei starten. Ein Cool Down zum Ende des Meetings ist nicht nötig und die Beamer können direkt ausgeschaltet werden.

Zudem überzeugen die Beamer durch ihre Langlebigkeit (20.000 Stunden bei maximaler Helligkeit und 30.000 Stunden im Eco-Modus). Beide Meetingraum Projektoren sind für die Deckenmontage geeignet. Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer im Raum das gleiche uneingeschränkte visuelle Erlebnis haben, sind die beiden Beamer BenQ LH730 und BenQ LW730 mit handelsüblichen Deckenhalterungen kompatibel und beinhalten neben der 2D Keystone & 1D Vertical Auto Keystone Korrektur auch Corner Fit. Der integrierte 10 Watt Lautsprecher sorgt für den passenden Sound zur Präsentation.

Kabellose Freiheit

Für das kabellose Präsentieren, z.B. per Miracast oder AirPlay, ist der neue BenQ Projektor LH730 bestens vorbereitet. Ein optional erhältlicher Wi-Fi-Dongle von BenQ (UVP 59 Euro) ermöglicht den Konferenzteilnehmern die kabellose Wiedergabe von Inhalten ihrer mitgebrachten mobilen Geräte. Für eine kollaborative und Teamarbeit in Meetings lassen sich die Multimediainhalte von bis zu vier Referenten gleichzeitig in einem geteilten Bildschirm darstellen.

Die Projektoren LH730 und LW730 sind kompatibel mit den marktführenden Projektorsteuerungssystemen wie Crestron, AMX und PJ-Link, die eine Netzwerksteuerung per LAN und eine reibungslose Integration in bestehende Unternehmensnetzwerke ermöglichen. Administratoren können darüber zum Beispiel die Firmware auf mehreren BenQ Projektoren im gleichen lokalen Netzwerk zentral aktualisieren und die neuesten Updates für alle Geräte gleichzeitig bereitstellen.

Die Konferenzraum Beamer von BenQ sind ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.869 Euro für den LH730 bzw. 1.699 Euro für den LW730 im Handel erhältlich.