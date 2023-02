Modul 3: Erfolgsfaktor Betriebswirtschaft - Steuern und Führen mit Kennzahlen

14 Teilnehmer bei der Expert Unternehmer-Akademie

Hintergrund Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 14.02.2023 |

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mitgliedsbetrieben der Kooperation absolvierten gemeinsam mit Trainer Thomas Korcak das 3. Modul der Expert Unternehmer-Akademie.

Vom 7. bis 8. Februar fand das dritte – und damit letzte – Modul der aktuellen Expert Unternehmer-Akademie statt. Die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Expert-Mitgliedsbetrieben in ganz Österreich widmeten sich zwei Tage lang der Welt der Zahlen, denn im Mittelpunkt des Seminar standen die Vermittlung und Vertiefung von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und die „Stellschrauben“ zur Erfolgssteigerung im eigenen Unternehmen.

In einem Top-Down-Blick auf Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung und der gemeinsamen „Erarbeitung“ von wichtigen Unternehmenskennzahlen, konnte dann die eigene Bilanz „analysiert“ werden – immer jedoch unter dem Gesichtspunkt, was aus den „Zahlen der Vergangenheit“ für die Zukunft gelernt bzw. abgeleitet werden kann. Die Arbeitsmethodik des Trainers Thomas Korcak zielte besonders darauf ab, dass aus Zahlen Steuerungsinformationen werden, die zum Wohle des Unternehmens effizient eingesetzt werden. Dass dies gelungen ist, zeigt die Aussage vieler der Teilnehmer am Seminarende, dass das „Arbeiten mit Zahlen“ sogar Spaß machen kann.

„Die permanente Auseinandersetzung und Analyse der eigenen Zahlen ist für jeden Unternehmer äußerst wichtig, denn nur so kann das eigene Unternehmen auch immer wieder auf die Zukunft und neue Herausforderungen ausgerichtet werden. Die hohe Teilnehmerzahl an diesem Seminar hat uns gezeigt, dass auch unsere Expert- Mitglieder darauf ein hohes Augenmerk legen“, so Expert-GF Alfred Kapfer.