Neue Größe

Loewe erweitert OLED-TV-Reihe bild i

Julia Jamy | 14.06.2023

Loewe erweitert seine bild i OLED-TV-Reihe um ein neues Modell mit 77 Zoll Bilddiagonale. Auszeichnen soll sich der Loewe bild i.77 dr+ durch seine atemberaubende Bildqualität, schnelle und intuitive Bedienung, modernste OLED-Technologie, intelligente Zusatzfunktionen sowie durch sein exklusives Design, wie der Hersteller verspricht.

Ausgestattet mit den Ultra HD OLED-Panels bietet der Loewe bild i.77 dr+ kontrastreiche Bilder und ein beeindruckendes Farbspektrum, wie der Hersteller verspricht. Zudem unterstützen Technologien wie HLG, HDR 10 und Dolby Vision die Bildverarbeitung.

Mit dem Betriebssystem os7.4 und der Loewe remote Fernbedienung sollen Nutzer etwa unkompliziert Zugriff auf Apps wie Apple TV+, YouTube, Zattoo, HD+, Netflix, Prime Video, DAZN, FIFA+ oder auch Disney+ erhalten .Sämtliche Features und Komfortfunktionen sind auf der Fernbedienung Loewe remote integriert, wie z.B. der Sprachassistent, Bluetooth und Direkttasten.

Für den guten Sound sorgen die beiden Loewe home cinema sets 553 und 531, die Soundbar Loewe klang bar5 mr mit dem Subwoofer Loewe klang sub5 oder die Soundbar Loewe klang bar3 mr. Diese Audio-Komponenten unterstützen alle Dolby Atmos mit bis zu 5.1.2. Surround-Kanälen sowie HDMI eARC mit bis zu 1.360 Watt Gesamtmusikleistung.

360°-Design

Der Loewe bild i.77 dr+ soll mit seinem 360°-Design beeindrucken. Der Fernseher bietet zudem verschiedene Aufstelllösungen: Flach an der Wand mit dem neigbaren Loewe wall mount universal, freistehend im Raum auf dem Loewe floor stand flex, oder freischwebend am Loewe floor2ceiling stand. Ein besonderes Highlight ist laut Hersteller der Loewe floor2ceiling stand: Diese Aufstelllösung in Form einer Boden-Decken-Stange lässt sich je nach Deckenhöhe (bis zu 2,90 Meter) und gewünschter TV-Höhenposition (ab 65 cm) individuell anpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe bild i.77 dr+ ist inklusive des wall mount universal zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 5.999 EUR ab Juni 2023 verfügbar.