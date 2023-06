Nachfrage deutlich zurückgegangen

Zweiter EAG-Fördercall 2023: 37.000 Tickets in der ersten Stunde

Photovoltaik | 0 | | Julia Jamy | 15.06.2023

Der Ausbau der Photovoltaik geht in Österreich weiter. Nach dem erfolgreichen ersten Call im März, startete gestern um 17:00 Uhr der zweite Fördercall. Die Förderwerber haben in der ersten Stunde über die IT-Systeme der OeMAG ca 37.000 Tickets gezogen. Damit ist die Nachfrage laut Ökostrom-Abwicklungsstelle OeMAG im Vergleich zum ersten Call deutlich zurückgegangen.

Die Bundesregierung hat die Förderungen für den Ausbau von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern für das Jahr 2023 deutlich aufgestockt und rund 600 Mio. Euro für Investitionszuschüsse zur Verfügung gestellt – damit ist das Budget so hoch wie nie zuvor. Im zweiten Fördercall 2023 stehen insgesamt 106 Mio. Euro zur Verfügung. Davon stehen bei der OeMAG 45 Mio Euro bereit, die zusätzlichen Fördergelder werden über den Klima- und Energiefonds (KLI.EN) bereitgestellt.

Nachfrage deutlich zurückgegangen

Der Fördercall für die Investitionsförderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde am 14. Juni 2023 um 17:00 Uhr erfolgreich gestartet. Die Förderwerber haben in der ersten Stunde über die IT-Systeme der OeMAG ca. 37.000 Tickets gezogen. Die Nachfrage ist laut ersten Prognosen im Vergleich zum ersten Call deutlich zurückgegangen. Das steigende Interesse an Photovoltaikanlagen und Stromspeichern im Vergleich zum Vorjahr sei sehr erfreulich. Denn jedes Sonnenkraftwerk leistet laut Ökostrom-Abwicklungsstelle OeMAG einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. „Zusammen mit unseren Partnern haben wir alle technischen Maßnahmen getroffen, um einen reibungslosen Ablauf des Fördercalls zu ermöglichen. Aufgrund der großen Anzahl an Anträgen arbeiten wir ständig an der Erhöhung der Kapazitäten und an der Verbesserung unserer Services“, so die Vorstandsmitglieder der OeMAG Horst Brandlmaier und Gerhard Röthlin.

Die Förderwerber haben nun bis zum Ende des Fördercalls (28. Juni 2023) zwei Wochen Zeit, ihren Förderantrag zu vervollständigen. Bis dahin ist auch die Ziehung eines Tickets weiter möglich. Die Kontrolle der Förderanträge beginnt nach Ende der zweiwöchigen Vervollständigungsfrist. Die ersten Ergebnisse werden danach bekannt gegeben.Förderanträge von Privatpersonen für klassische Aufdachanlagen mit einer Leistung bis zu 20 kWpeak, die bei diesem Fördercall mit dem OeMAG – Förderbudget nicht bedeckt werden können, werden von der OeMAG automatisch an die zusätzliche Förderschiene des KLI.EN weitergeleitet, sofern die Förderwerber bei der Antragstellung der Weiterleitung an den KLI.EN zugestimmt haben und kein Zuschlag (z.B. für eine „innovative“ Anlage) beantragt wurde.

Förderwerber, deren Anträge bei diesem Fördercall mit den vorhandenen Fördermitteln nicht bedeckt werden können, können beim nächsten Fördercall erneut einreichen. Diese Förderwerber können, sofern sie einen gültigen Förderantrag gestellt haben, bereits vor dem nächsten Fördercall mit der Bestellung und Errichtung ihrer Anlage beginnen und diese in Betrieb nehmen.