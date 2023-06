Messeleiterin Barbara Riedl im Interview

Mehr Auswahl

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 16.06.2023

Was planen Sie für die Elektrofachhandelstage 2023?

Wir möchten unseren Besuchern heuer mehr Auswahl und eine größere Vielfalt präsentieren. Es geht uns einerseits darum, den Ausstellern ein attraktives Umfeld für ihre Produkte zu schaffen und andererseits unseren Besuchern – also den österreichischen Elektrofachhändlern – einen guten Mix aus Information, Entertainment und Networking zu bieten.

Hat man spezielle Learnings/Wünsche/Anregungen für das heurige Jahr mitgenommen?

Wir werden heuer zusätzliche Bereiche präsentieren, in denen wir dem Fachhandel neue Geschäftsmodelle in den Bereichen Energie, E-Mobilität oder Smart Home aufzeigen. Da der Wunsch nach einer verstärkten Vernetzung der Aussteller an uns herangetragen wurde, wird es am ersten Messetag, dem 22. September 2023, ein Ausstellerfrühstück als „Get-together“ geben. Auch am zweiten Tag wird für ein Frühstück vor Messebeginn gesorgt sein. Generell ist es uns wichtig, dass nicht nur die Besucher mit den Ausstellern in Kontakt treten, sondern wir möchten auch den Ausstellern eine Gelegenheit zum Austausch untereinander bieten. Mit den Elektrofachhandelstagen in Linz haben wir dazu eine einzigartige Informationsplattform für die Elektro- und Elektronikindustrie in Österreich geschaffen.

Wie sieht es mit dem aktuellen Buchungsstand aus?

Zur Buchungslage gibt es gute Neuigkeiten: Wir konnten einige Unternehmen, die in den letzten Jahren nicht ausgestellt haben, wieder als Aussteller zurückgewinnen. Das ist ein wichtiger Faktor, der die Bedeutung der Veranstaltung unterstreicht. Wir erwarten heuer auch Vertreter der Firma Media Markt als Besucher. Wir möchten, dass unsere Besucher neben Altbewährtem auch Neues entdecken und dabei inspiriert werden, ihre Geschäftsfelder zu erweitern – es geht darum, den Elektrofachhändlern einen echten Mehrwert zu bieten!

Für die heurigen Elektrofachhandelstage wurde das thematische Spektrum erweitert. Wie kam es dazu und welche Erwartungen sind daran geknüpft?

Wie bereits erwähnt ist es uns wichtig, den Besuchern ein breites Angebot zu präsentieren. So erwarten wir heuer Aussteller, die Lösungen für mehr Energieeffizienz vorstellen. Energiesparen liegt im Trend und hier möchten wir innovative Produkte zeigen, die das Geschäft der Elektrofachhändler langfristig ankurbeln. Auch Anbieter von E-Mobilität werden ihre Produkte präsentieren – dabei wird vom Hoverboard bis hin zum E-Auto eine breite Produktpalette zu sehen sein. Selbstverständlich wird es auch die Möglichkeit von Testfahrten geben, denn E-Mobility macht erst dann richtig Spaß, wenn man diese selbst ausprobieren kann! Sowohl der E-Mobility-Park, powered by Polestar, als auch der Fun-Park von Schuss Electronics im Außenbereich wird für Action und Entertainment sorgen!

Im Vorjahr wurde die physische Messe um eine Reihe digitaler Angebote ergänzt. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht und was erwartet die Besucher heuer in dieser Hinsicht?

Das Messewesen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Früher hat man auf den Messetag X hingearbeitet und vorher und nachher gab es kaum Kommunikation. Inzwischen haben sich Messen mehr und mehr zu echten Marktplätzen entwickelt, die auch vor und nach dem Messedatum eine bedeutsame Rolle spielen. Für Besucher platzieren wir die Ausstellerliste schon frühzeitig auf unserer Website, damit sie sich auf ihren Messebesuch vorbereiten können. Mit der Visualisierung der Messehalle auf unserer Website ist es den Besuchern auch möglich, vorab die Halle zu besichtigen und so einen ersten Eindruck der Veranstaltung zu gewinnen. Auch die Besucherregistrierung bieten wir ganz unkompliziert online an.

Für unsere Aussteller haben wir zahlreiche neue digitale Features implementiert. So ermöglicht etwa das Tool „Emperia“ die einfache und unkomplizierte Sammlung von Leads durch kurzes Scannen des Besucherbadgets. Die Aussteller erhalten nach Messeschluss eine strukturierte Liste, mit der sie weiterarbeiten können. Nach der Messe können diese Leads auf Wunsch sogar auch automatisiert angeschrieben werden. Ein weiteres digitales Angebot an unsere Aussteller ist das Exhibitor Dashboard, auf dem Statistiken zu ihrer Performance auf der Messe-Website – und darüber hinaus – abgerufen werden können. Außerdem bieten wir auch diverse Marketing-Pakete an, mit denen unsere Austeller ihren Messeauftritt noch wirkungsvoller gestalten können.

Das größte Asset einer Messe ist und bleibt aber der persönliche Kontakt. Dieser hat, im Rückblick auf die vergangenen Jahre, sogar noch an Bedeutung gewonnen. Diese neue Kombination aus persönlichem Kontakt und Digitalisierung macht die Messe zu einem einzigartigen Marketinginstrument für Aussteller und zu einem positiven Erlebnis für Besucher – so viel Information an einem Ort gibt es eben nur auf der Messe!

In Zeiten massiv gestiegener Kosten und hoher Inflation stellt sich mehr denn je die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Messe, insbesondere natürlich für die Aussteller. Was spricht dennoch für die Messe bzw. warum glauben Sie, dass die Elektrofachhandelstage 2023 ein Erfolg werden?

Eine Messe ist die perfekte Gelegenheit, sein Unternehmen und seine Produkte einer großen Zahl potenzieller Kunden zu präsentieren – die Möglichkeiten einer Messe bietet auch das Internet nicht, denn der persönliche Kontakt kann durch nichts ersetzt werden. Digitalisierung ist eine Ergänzung der Messe, aber sicherlich kein Ersatz. Somit bin ich davon überzeugt, dass die Elektrofachhandelstage sowohl für Besucher als auch für Aussteller ein durchschlagender Erfolg werden. Mit den gestiegenen Kosten haben auch wir zu kämpfen und es ist uns bewusst, dass unsere Aussteller viel Geld in ihren Messeauftritt investieren. Daher ist es uns ein Anliegen, ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich perfekt inszenieren können. Aus diesem Grund haben wir uns auch heuer wieder für das Design Center Linz entschieden – es ist ideal auf die Größe der Veranstaltung zugeschnitten und aus ganz Österreich leicht erreichbar.