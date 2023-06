simpliTV überträgt Donauinselfest via Live-Streaming

An drei Tagen bietet das größte Freiluftfestival Europas auf insgesamt 13 Bühnen mehr als 700 Stunden Programm für alle Generationen und Geschmäcker. Mit einem erweiterten Streaming-Angebot sorgt simpliTV dabei für ein besonderes Highlight: in Kooperation mit ORF III und kronehit überträgt simpliTV ausgewählte Top-Acts der Hauptbühne, der OBI/kronehit Electronic Music Bühne sowie aus dem ORF III Kulturzelt in eigenen Eventchannels live vom Donauinselfest. Zuseher können ihre Lieblingsacts somit über die simpliTV App auch von zuhause am Fernseher oder unterwegs auf ihren mobilen Endgeräten live mitverfolgen.

Der Live-Stream der Eventchannels steht allen simpliTV Kunden zur Verfügung – unabhängig vom Produktpaket und der Empfangstechnologie. Denn Streaming ist sowohl beim gratis Einstiegsprodukt simpli free als auch beim Bezahlprodukt simpli more inkludiert. Mit simpli more können Kunden neben dem Live-Streaming sämtliche weitere On-Demand Features genießen und ein ausgewähltes Programm der Eventchannels mit der 7-Tage-Replay Funktion auch noch eine Woche im Nachhinein abrufen.

Unkomplizierter Streaming-Zugang

Für alle, die die Eventchannels vom Donauinselfest auf ihrem mobilen Endgerät streamen möchten, aber noch keine simpliTV Kunden sind, gibt es im Rahmen des Festivals die Möglichkeit der Fast-Registration: Damit können sich Interessierte direkt auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC in der simpliTV App registrieren und für eine 7-tägige Testphase mit simpli free anmelden. User können so das Donauinselfest live mitverfolgen und die simpliTV App unkompliziert eine Woche lang testen, danach läuft die Anmeldung automatisch aus.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern ORF III und kronehit das Donauinselfest heuer erstmals über unsere eigenen Eventchannels in der simpliTV App übertragen können. Mit diesem erweiterten Streaming-Angebot können wir unseren Kund:innen einen wertvollen Mehrwert bieten und ihnen ermöglichen, in den Genuss dieses europaweit einzigartigen Musik- und Kulturevents zu kommen, ohne vor Ort sein zu müssen“, so Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV.