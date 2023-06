Vollversorgung

A1 meldet 98% 5G-Netzabdeckung in Wien

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 21.06.2023

Beste 5G Verbindungen auf der Donauinsel: A1 CEO Thomas Arnoldner und Stadtrat Peter Hanke (v.l.) vor dem A1 5G Truck am Gelände von Europas größtem Musikfestival.

Rechtzeitig zum Donauinselfest erreicht A1 einen wichtigen Meilenstein im Netzausbau. Mit mehr als 825 Sendern versorgt der Netzbetreiber nahezu das gesamte Stadtgebiet mit 5G. Damit deckt A1 nicht nur 98% der Wiener Bevölkerung mit 5G ab, sondern auch das kommende Donauinselfest – Europas größtes Open Air Festival.

Dafür setzt A1 auch einen eigenen 5G Truck ein, der die Kapazität des Mobilfunknetzes bei Großveranstaltungen zusätzlich erhöht und eine optimale Verbindung für alle garantiert. So können die Besucherinnen und Besucher ihre Erlebnisse jederzeit in Echtzeit mit Freunden und Familie teilen, Videoanrufe tätigen, ihre Lieblingskünstler streamen oder Festivalmomente in hochauflösenden Videos festhalten.

Smart City Wien

Für A1 ermöglicht das 5G-Netz nicht nur einen schnelleren Internetzugang für die Kunden bzw . eine bessere Qualität beim Streamen von Videos. Die neue Infrastruktur dient auch als Basis für neue digitale Anwendungen, womit sich auch neue Möglichkeiten für Wien ergeben, wie A1 CEO Thomas Arnoldner betont: „Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur spielt für das Wachstum und die zukünftige Entwicklung unserer Stadt Wien eine unverzichtbare Rolle. Gemeinsam mit unserem europäischen Technologiepartner Nokia konnten wir das 5G Netz in allen Bezirken der Stadt flächendeckend ausbauen und damit einen weiteren Meilenstein in der Transformation zur Smart City setzen. Ich bin stolz, dass A1 hier eng mit der Stadt Wien zusammenarbeitet und vielseitige Expertisen einbringt, um Wien zur Vorzeigestadt der digitalen Zukunft zu machen.“

Dementsprechend streicht auch Stadtrat Peter Hanke die Bedeutung des 5G Netzes für Wien hervor: „Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist für die weitere Entwicklung unserer Stadt unerlässlich. Ein flächendeckendes 5G Netz eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten und ist die Basis für neue digitale Anwendungen und Innovationen, etwa in den Bereichen Smart City, Mobilität, Gesundheit oder Bildung. Damit steigt die Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit A1, auch hier beim Donauinselfest, wo Millionen Besucherinnen und Besucher von einer optimalen 5G Versorgung profitieren werden.“