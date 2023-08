Mit USB-C 65W Power Delivery, USB Hub und Daisy Chaining

BenQ präsentiert zwei neue Monitore fürs Büro

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 22.08.2023

Die neuen BenQ Monitore sollen mit einem USB Hub und USB-C 65W sowie vielfältigen Ergonomie- und Eye-Care-Features überzeugen.

BenQ stellt zwei neue Büro Monitore für den modernen Arbeitsplatz vor. Der BL2790QT und der BL3290QT sind mit IPS Panels ausgestattet, die unter anderem für eine akkurate Farbwiedergabe sorgen. Die neuen BenQ Monitore sollen zudem mit einem USB Hub und USB-C 65W sowie vielfältigen Ergonomie- und Eye-Care-Features überzeugen.

Die zwei neuen Büro Monitore verfügen über einen USB-Hub mit 2 Anschlüssen an der Rückseite sowie 1 USB Anschluss am unteren Rand der Displays. Zusätzlich versetzt der USB-C-Anschluss mit 65 Watt Power Delivery die Monitore in die Lage über ein einziges Kabel, Audio, Video und Daten zu übertragen sowie gleichzeitig ein Notebook, MacBook oder ein anderes mobiles Gerät aufzuladen.

BenQ hat zudem nach eigenen Angaben diverse Modi eingebaut, die die Bildwiedergabe für verschiedene Arbeitsszenarien optimieren sollen. Der „Coding Mode“ sorge zum Beispiel dafür, dass die Displays jede Farbe hervorheben und den Kontrast verbessern. Im „ePaper Mode“ werde der Kontrast zwischen Schwarz und Weiss so angepasst, dass Texte angenehmer zu lesen sind. Im Einsatz mit einem Macbook soll der „M-Book Mode“ zudem eine optimale Farbwiedergabe gewährleisten.

Ergonomischer Komfort

Der BL2790QT und der BL3290QT sollen zudem mit hohem ergonomischem Komfort punkten. Sie verfügen über zahlreiche Einstellmöglichkeiten in Höhe und Neigungswinkel. Für die Bearbeitung von Dokumenten besteht die Möglichkeit, das Display in 90° Pivot Stellung zu bringen. Das gemeinsame Anschauen von Arbeitsergebnissen auf dem Bildschirm, ist dank des weiten Betrachtungswinkels von 178° horizontal und 178° vertikal möglich.

Ausgestattet mit Daisy Chaining eignen sich die Monitore hervorragend für duale oder Multi-Monitor-Arbeitsplätze, bei denen mehrere Anwendungen parallel gesichtet werden müssen. Der DisplayPort Anschluss erlaubt zudem den direkten Anschluss mehrerer Monitore, indem das Signal von einem Monitor jeweils zum nächsten geleitet wird. Die Monitore sind zudem mit zwei integrierten 2 Watt Lautsprechern ausgestattet, die über die Noise Cancelling Technologie verfügen, sowie über ein Mikrofon, das Geräuschunterdrückung vornimmt.

Die Bildschirme verfügen zudem über Flicker Free- und Low-Blue-Light-Technologie. Ein Aussenlichtsensor soll die Helligkeit der Bildschirme automatisch für den optimalen Sehkomfort anpassen. Für Personen mit einer Farbschwäche soll der Color Weakness Mode Abhilfe schaffen. Mit diesem lässt sich die Intensität von rotem und grünem Licht beliebig anpassen.

Der BL2790QT ist zum unverbindlichen Verkaufspreis von 319 Euro und der BL3290QT zum unverbindlichen Verkaufspreis von 429 Euro ab September im Handel erhältlich.