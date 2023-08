Vorstufe

Schulanfang: A1 stellt Kids Watch ins Rampenlicht

Dominik Schebach | 22.08.2023 | 0 |

Die A1 Kids Watch stellt für viele Eltern die vernünftige Vorstufe zum ersten Smartphone des Kindes dar.

Das Ferienende naht und das neue Schuljahr steht vor der Türe. Für viele Eltern stellen sich nun Fragen: Kann ich meinen Sohn allein in die Schule fahren lassen? Ist meine Tochter bereit für ein Smartphone? Mit der A1 Kids Watch und den A1 Kids Tarifen will A1 Antworten auf diese Fragen bieten.

Die Kids Watch stellt für viele Eltern die Vorstufe für das erste Smartphone der Sprösslinge dar: So sind die Kinder für Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen direkt erreichbar und können diese auch anrufen – sogar via Video-Call direkt vom Handgelenk. Kombiniert wird die Kids Watch vom Betreiber mit dem eigenen Kids Watch Tarif um 7,90 Euro/Monat – bei 24monatiger Bindung. Die Kids Watch gibt es dazu bereits um 0 Euro. Dazu gibt es 500MB Datenvolumen, zudem sind 1000 Freiminuten inkludiert. Bei der Anmeldung sparen sich neue Kids Watch Kundinnen und Kunden sowohl das Aktivierungsentgelt in der Höhe von sonst 49,90 Euro als auch das jährliche Entgelt (sonst 34,90 Euro).

Die Funktionen der A1 Kids Watch

Neben der Video-Calling Funktion verfügt die Kids Watch über eine Vielzahl praktischer Features. So können Eltern via GPS Daten sehen, wo ihre Kinder sind und eine „Safe Zone“ einrichten, innerhalb derer sich die Kinder bewegen dürfen. Verlässt das Kind diese Zone, werden die mit der Kids Watch-App verbundenen Bezugspersonen automatisch informiert. Da die Kids Watch nach IP 65 zertifiziert ist, hält sie auch dem anspruchsvollen Einsatz in der Sandkiste und im Freibad stand. Der „Schulmodus“ erlaubt es den Eltern, die Watch so einzurichten, dass während definierter Zeiten nur Notrufe möglich sind und sich das Kind damit ungestört dem Unterricht widmen kann. Ein SOS Button komplettiert die Sicherheitsausstattung.

A1 Kids Tarife

Eine Steigerung stellen die A1 Kids Tarife dar: Mit diesen Tarifen (5GB Datenvolumen und unlimitierte Minuten, SMS und MMS) können Erziehungsberechtigte gemeinsam mit ihren Kindern die ersten Schritte in die Welt der Smartphones machen. Die Kosten bleiben dabei niedrig: Der A1 Kids SIMply Tarif kostet nur 10,00 Euro im Monat und hat keine Bindung, kann also jederzeit wieder abgemeldet werden. Besonders wichtig für Eltern: Die A1 Kids Tarife bieten völlige Kostensicherheit, da kostenpflichtige Dienste, wie zum Beispiel Telefonie und SMS ins Ausland, Nicht-EU Roaming und Mehrwertdienste, automatisch gesperrt sind. Mit der kostenlosen Google Family Link App können Eltern darüber hinaus die Nutzung des ersten Smartphones ihrer Kinder auf altersgerechte Inhalte und Zeiten beschränken.