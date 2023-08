„Gardens of Intelligence“

IFA 2023: Siemens Hausgeräte mit smarten Lösungen für die intelligente Küche

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 30.08.2023

Siemens stellt die intelligente Küche in den Mittelpunkt seines IFA-Auftritts.

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Siemens Haugeräte den Grundstein für die Vernetzung von Küche und Haushalt gelegt. Gleichzeitig arbeitet die Marke seit langer Zeit mit Sensorik, ausgeklügelten Programmen und anspruchsvollem Design. Welche smarten Geräte daraus entstanden sind, zeigt Siemens Hausgeräte auf der IFA 2023 unter dem Motto „Gardens of Intelligence“. Diese reichen vom nächsten Schritt bei der Küchen-KI bis hin zum neuen Einbau-Format für Kühl-Gefrierkombis.

Herzstück am Siemens Stand ist die intelligente Küche: eine Umgebung, die ihren Nutzerinnen und Nutzern hilft, die alltäglichen Aufgaben zu optimieren und das Leben nachhaltiger zu gestalten. Dazu hat Siemens ein Ökosystem von Geräten geschaffen mit durchgehendem Design. Die gemeinsame Steuerung ist über die Home Connect App und das Siemens Smart Kitchen Dock möglich – was auch in den Kochshows während der Messe umfangreich gezeigt werden soll.

Backofen erkennt, was in ihm steckt

Schon im vergangenen Jahr hat Siemens die ersten KI-Anwendungen vorgestellt. Mit der neuen Gerichterkennung geht Siemens nun den nächsten Schritt. Denn die Künstliche Intelligenz identifiziert laut Hersteller bereits an die 40 Speisen wie Pizza oder Lasagne. Dazu nutzt sie die integrierte Backofenkamera. Anschließend schlägt das Gerät die optimale Zubereitungsmethode vor. Modelle der neuen Herde zeigt Siemens in Berlin sowohl im studioline- als auch in Liniensortiment.

Entspannt kochen mit Temperaturwahl

Beim Kochen kündigt Siemens Haugerätemehr Stressfreiheit an. Dazu führt die Marke in diesem Jahr ein neues, temperaturgesteuertes Kochfeld ein. Statt die Leistung über Stufen nur ungefähr zu regeln, können Nutzerinnen und Nutzer erstmals – wie beim Backofen – eine Temperatureinstellung wählen. Dadurch lässt sich beispielsweise Schokolade so schmelzen, dass sie nicht mehr zu anbrennt. Pfannkuchen oder Steaks gelingen nach Wunsch, ohne dass man danebenstehen muss, denn der Bratsensor Pro passt auf, dass die Hitze in der Pfanne konstant bleibt.

Vereinfachte Bedienung und Unterstützung beim Kochen verspricht auch die neue Intelligent Hood Automatic im Zusammenspiel von Kochfeld und Haube. Diese ermöglicht die automatische Regulierung der Lüfterstufen bei passenden Geräten der ebenfalls neuen Schrägessen-Generation von Siemens, die besonders leise ist.

Einbaukühlschränke im neuen Großformat

Nicht fehlen dürfen auf der IFA die neuen XL- und XXL-Einbaukühlschränke. Mit ihnen feiert eine 194 Zentimeter hohe und 75 Zentimeter breite Nische Premiere, die BSH Hausgeräte nach Gesprächen mit zahlreichen, führenden Möbelherstellern am Markt etablieren möchte. Die extragroßen Geräte bieten neben viel Platz auch spezielle Frischezonen für die längere Haltbarkeit von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.

Geräte mit mehr Selbstständigkeit

Kluge Lösungen für alltägliche Herausforderungen hat Siemens auch in vielen anderen Bereichen gefunden. So löst etwa der neue iQ700 Waschtrockner Zeit- und Platzprobleme: Bis zu 6 Kilogramm Wäsche lassen sich damit vollautomatisch in einem Durchgang waschen und trocknen. Ebenso selbstständig kümmert sich der neue Kaffeevollautomat EQ900 plus um Aroma und Genuss. Nach Auswahl der Bohnensorte nimmt sie alle relevanten Einstellungen selbständig vor und reinigt sich auch außerhalb der Nutzungszeiten von selbst.

Auf der IFA betont Siemens allerdings auch die Nachhaltigkeit. Auch dazu soll die „Geräte-Intelligenz“ beitragen, wie die neue Geschirrspüler-Generation von Siemens zeigt. Das Sortiment mit 60 cm Breite hat einen deutlichen Energieeffizienzschub erfahren. Eine noch größere Rolle werden künftig auch die Reparatur- und Updatemöglichkeiten spielen. Remote-Wartung leistet dazu ebenso ihren Beitrag wie längere Ersatzteilgarantien. Damit unterstützt die Marke alle, die weniger wegwerfen und im eigenen Haushalt zu mehr Klimaschutz beitragen wollen.