Festnetz-Internet: Magenta gewinnt den connect Netztest – schon wieder

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.08.2023

Zum fünften Mal in Folge konnte Magenta den renommierten connect Netztest in der Kategorie Festnetz-Internet gewinnen.

Zum fünften Mal in Folge hat Magenta den renommierten connect Netztest im Bereich Festnetz-Internet gewonnen. Mit 895 von 1000 möglichen Punkten erhält das Unternehmen die Note „Sehr gut“. Auf den Plätzen zwei und drei und kommen demnach A1 und Drei zu liegen.

„Es freut uns, dass wir nach den Ookla Speedtest Awards nun auch den connect Test gewonnen haben. Diese Bestätigung für das beste und schnellste Festnetzinternet in Österreich macht uns stolz. Und sie stärkt unsere Entschlossenheit, weiter in unsere Highspeed-Netze zu investieren“, erklärte Rodrigo Diehl, CEO Magenta Telekom, zu dem Testsieg bei connect.

Der Betreiber konnte vor allem bei der Datenübertragung punkten. Beim Download von Datenpaketen erreicht Magenta im Test 410 von 450 Punkten und liegt klar vor dem zweitplatzierten A1 (375). Auch den Upload Speed entscheidet Magenta mit 228 von 250 Punkten für sich. In Sachen Down- und Upload-Speed schlägt Magenta auch die regionalen österreichischen Internetanbieter.

Volker Libovsky, CTIO Magenta Telekom erklärt das gute Abschneiden beim connect Test durch den hohen Ausbaugrad des Netzes: „Magenta hat ein sehr starkes bestehendes Netz, das auf 90% Glasfaser aufbaut. Die letzten Meter zum oder im Haus bestehen aus Koaxialkabel, da wir auch die große Vielzahl bestehender Endkundengeräte weiterhin unterstützen. Dank der aktuellsten DOCSIS 3.1-Technologie sind wir schon jetzt der größte Gigabit-Anbieter in Österreich und werden das Magenta Netz konsequent in Richtung Glasfaser weiterentwickeln. Zusätzlich zum bestehenden Netz bauen wir in ländlicheren Gegenden das Glasfasernetz aus, um auch dort die Menschen mit schnellem Highspeed-Internet zu verbinden.“

