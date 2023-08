Spende

Langwallner Elektronik unterstützt die Ronald McDonald Kinderhilfe

Die Branche | 1 | | Dominik Schebach | 30.08.2023

Im Frühjahr hat Langwallner Elektronik sein 30jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Auf eine größere Feier wurde bewusst verzichtet, und stattdessen das Geld für ein besonderes Projekt gespendet – die Ronald McDonald Kinderhilfe. Gestern konnte Geschäftsführer Andreas Langwallner 3000 Euro an das Haus im Salzburger LKH offiziell übergeben.

„Wir haben uns lange überlegt, welche Organisation wir unterstützen wollen. Es sollte auf alle Fälle eine Stelle sein, die lokal in Salzburg direkte Hilfe anbietet. Aufgrund, dass meine Lebensgfährtin Caroline Habison und ich selber im Mai Eltern von zwei gesunden Töchtern geworden sind und in der Geburtenklinik des LKH Salzburg Schicksalsschläge direkt mitbekommen haben, haben wir uns dazu entschlossen, das Ronald McDonald Kinderhaus in Salzburg direkt am Areal des LKHs zu unterstützen“, so Langwallner. „Wir sind froh, zwei gesunde Töchter bekommen zu haben und wollen mit dieser Spende alljene Eltern zumindest ein bisschen unterstützen, die z.B. durch Frühgeburten oder chronisch kranken Babys auf die Hilfe des Hauses angewiesen sind.“

Bei dem Besuch im Haus konnte sich Langwallner selbst ein Bild vom Haus machen. Hier wird auf höchst professioneller Ebene Eltern von kranken Kindern unter die Arme gegriffen und ein Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des Kindes ermöglicht.

Sollte jemand selbst die Ronald McDonald Häuser unterstützen wollen: Dies ist über die Homepage www.kinderhilfe.at oder in jedem McDonalds Restaurant möglich. Und nein: In den Kinderhilfe Häusern werden keine Burger verteilt, sondern in einer groß angelegten Küche Essen von den Eltern selbst zubereitet.