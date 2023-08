Selbst wählen zwischen Staubsaugen und Saugen & Wischen

iRobot erweitert 2-in-1 Produktreihe

Stefanie Bruckbauer | 30.08.2023

iRobot erweitert sein 2-in-1-Sortiment um den Roomba Combo® j5+ und den Roomba Combo® i5+ Saug- und Wischroboter. Durch einfaches Umschalten eines Behälters können diese Modelle staubsaugen oder kombiniert saugen und wischen.

„Nach der erfolgreichen Einführung des Roomba Combo® j7+ wächst die Nachfrage der Kunden nach weiteren iRobot 2-in-1-Reinigungsgeräten“, sagt Barry Schliesmann, Chief Product Officer bei iRobot. „Wir kommen dieser Nachfrage nach, indem wir unsere 2-in-1-Flotte mit dem Roomba Combo® j5+ und dem Roomba Combo® i5+ erweitern und unseren Kunden eine größere Auswahl an iRobot-Saug- und Wischrobotern bieten, die am besten zu ihrem Zuhause und Budget passen.“

Roomba Combo® j5+ – „wischt, wo du willst und überspringt Bereiche, wo du es nicht willst“

Der Roomba Combo® j5+ Saug- und Wischroboter ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung von Böden konzipiert und lässt sich durch einfaches Wechseln des Auffangbehälters von einem reinen Saugroboter zu einem Saug- und Wischroboter für Hartböden umwandeln. iRobot beschreibt: „Wenn der Staubsaugerbehälter installiert ist, verwendet der Roomba Combo® j5+ seine leistungsstarke Saugkraft und seine einzigartigen zwei Gummibürsten für eine Vielzahl von Bodentypen, von Teppich-Läufern und Teppichböden bis hin zu Hartböden. Er vermeidet Verwicklungen mit Tierhaaren und nimmt alles auf, von kleinen Partikeln bis hin zu Tierhaaren und großen Verschmutzungen. Bei Verwendung des Staubsaugerbehälters erkennt der Roomba Combo® j5+ dank der patentierten Dirt Detect™-Technologie schmutzigere Bereiche und reinigt diese gründlicher, und anschließend entleert sich der Roboter automatisch in die Clean Base® Automatische Absaugstation. Die Clean Base® fasst Staub und Schmutz von bis zu 60 Reinigungstagen und verwendet Einwegbeutel für eine einfache Entsorgung ohne Staubwolke.“

Wenn es Zeit zum Wischen ist, setzt man einfach den mit Wasser oder mit Wasser inklusive einer kompatibler Reinigungslösung gefüllten Auffangbehälter vom Roomba Combo® ein und der Roboter erkennt automatisch, dass er kombiniert reinigen soll. „Der Roomba Combo® j5+ verwandelt sich dann sofort in einen Saugroboter, der auch wischt, indem er seine zwei Multi-Surface-Gummibürsten, die leistungsstarke Saugfunktion, eine Kantenbürste und ein Wischpad einsetzt, um Ablagerungen, schmutzige Fußabdrücke und Staub zu entfernen“, erklärt iRobot.

„Im Gegensatz zu konkurrierenden 2-in-1-Robotern“ wird der Roomba Combo® j5+ laut Hersteller via iRobot OS angesteuert und werde daher „mit jeder Nutzung intelligenter“. iRobot dazu: „Er lernt, wie er am besten auf deinen Fußböden navigiert, indem er eine Smart Map erstellt, sich Raumnamen und deine spezifischen Reinigungspräferenzen merkt. Kunden können die iRobot Home App verwenden, um ‚No Mop Zones‘ (Zonen, in denen nicht gewischt wird) einzurichten, so weiß der Roboter, dass er Teppiche und Teppichböden meiden muss, damit diese trocken bleiben. Der Roomba Combo® j5+ erkennt mehr als 80 gängige Objekte, wodurch der Roboter in der Lage ist, auf Kommando spezifische Stellen zu reinigen, z. B. in der Nähe von Katzenklos, Toilettenschüsseln, Geschirrspülern und vielem mehr.2 Außerdem kann der Roboter kleinere ‚Gefahrenquellen‘ auf dem Boden erkennen und vermeiden, wie z. B. Kabel, Kleidung, Schuhe, Socken, Rucksäcke, Haustiernäpfe und Spielzeug, um nicht stecken zu bleiben und die Reinigungsaufgabe fertig zu stellen. Mit dem P.O.O.P.-Versprechen von iRobot vermeidet der Roomba Combo® j5+ auch feste Haustierhinterlassenschaften. Um die Reinigung noch einfacher zu gestalten, kann man den Roboter mit einem Sprachassistenten koppeln und ihm einfach sagen, dass er bestimmte Räume oder Objekte in der Wohnung reinigen oder vermeiden soll. Der Roomba Combo® macht sofort, was von ihm verlangt wird. Der Roomba Combo® j5+ versteht etwa 600 Sprachbefehle mehr als konkurrierende 2-in-1-Roboter.“

Roomba Combo® i5+: Duale Reinigung für das kleinere Zuhause

Ebenfalls bei iRobot erhältlich ist der Roomba Combo® i5+ Saug- und Wischroboter – ein Staubsauger für alle Bodentypen, der sich nach dem Wechseln des Behälters in einen Saugroboter mit Wischfunktion für Hartböden verwandelt, genau wie der Roomba Combo® j5+. Der Roomba Combo® i5+ ist ideal für kleinere Haushalte mit überwiegend Hartböden und reinigt zielgerichtet und systematisch in geraden Bahnen, um mehrere Räume im Haus anzusteuern. Mit der iRobot Home App können Kunden eine Smart Map erstellen und Raumnamen vergeben, um gezielte Raumreinigungen zu initiieren. Reinigungsaufträge können über die iRobot Home App oder per Sprachbefehl ausgelöst werden, wenn der Roboter mit einem Sprachassistenten gekoppelt ist. Wenn der Akku des Roboters zur Neige geht, lädt sich der Roomba® i5+ automatisch wieder auf und setzt die Reinigung fort, bis der Auftrag abgeschlossen ist. Bei Verwendung des Staubsaugerbehälters entleert der Roomba Combo® j5+ automatisch den Schmutz und die Ablagerungen von bis zu 60 Reinigungstagen in seine Clean Base®-Automatischen Absaugstation, die auch gleichzeitig als Ladestation des Roomba Combo® i5+ dient.