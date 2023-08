Visionen für die Gegenwart

IFA 2023: Samsung eröffnet mit SmartThings & TV

Multimedia | 1 | | Dominik Schebach | 31.08.2023

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe, präsentierte am Pressetag der IFA die Visionen von Samsung.

In seiner Pressekonferenz zur IFA 2023 hat Samsung einen Smart Home-Schwerpunkt gesetzt. SmartThings soll – so die Vision des Herstellers – den Konsumenten es ermöglichen, sich in Sachen Energiesparen, Sicherheit oder Entertainment auf die für sie wichtigen Dinge zu konzentrieren, und den Alltag komfortabler zu gestalten. Im Bereich TV hat Samsung wiederum einige Launches bis Jahresende angekündigt.

„Samsung setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, unsere Benutzer mit den Menschen, Orten und Erlebnissen zu verbinden, die ihnen am meisten bedeuten“, sagte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. „Wir werden weiterhin auf die neuesten technologischen Innovationen setzen, um sicherzustellen, dass das SmartThings-Ökosystem weiter wächst und sich in einer Weise entwickelt, die es den Menschen ermöglicht, die wichtigsten Dinge optimal miteinander zu verbinden.“

Derzeit wird das SmartThings-Ökosystem von 258 Millionen registrierten Teilnehmern genutzt. Das sich ständig erweiternde Ökosystem erlaubt es den Benutzern, ihre Home-Umgebung durch nahtlose Verbindungen und das Steuern mehrerer Anwendungen und Geräte über eine App an ihre Bedürfnisse anzupassen. Samsung konzentriert sich dabei – gestützt auf eine Konsumentenumfrage – auf die Bereiche Energiesparen, Sicherheit und Entertainment. So soll SmartThings die Steuerung der Haushaltsgeräte und eigenen Wärempumpe verbessern, sodass diese immer möglichst energieeffizient arbeiten.

Food-App

Neu vorgestellt wurde die Samsung Food-App. Diese All-in-one-App erleichtert das Suchen, Speichern und Teilen von Rezepten, die Planung von Mahlzeiten, das Kochen und den Einkauf von Lebensmitteln. Wie das Unternehmen im Rahmen der Pressekonferenz bekanntgab, ist Samsung Food in 104 Ländern und acht Sprachen verfügbar und versorgt Kochbegeisterte mit Know-how für individuelle Entscheidungen rund um Essen, Gesundheit und Kochen. Darüber hinaus lässt sich die App mit der Küche der Benutzerinnen und Benutzer vernetzen und sendet die jeweils passenden Zeiten und Temperaturen an den kompatiblen Samsung-Backofen. Mit über 160.000 Rezepten gehen dabei die Kochideen bestimmt nicht aus.

Bis Ende des Jahres will Samsung Food mithilfe von Food AI außerdem personalisierte Rezepte zur Verfügung stellen, bei denen die besonderen Ernährungsbedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer berücksichtigt werden – mit nur wenigen Tips am Smartphone-Screen lassen sich dann Rezepte beispielsweise in eine vegane Version umwandeln. In einer weiteren Verbesserung wird sich Samsung Food im weiteren Verlauf des Jahres mit SamsungHealth verbinden lassen, so dass individuelle Ernährungspläne entsprechend der Präferenzen und besonderen Ernährungsbedürfnisse der Benutzerinnen und Benutzer erstellt werden können, um sie dabei zu unterstützen, ihre gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Mithilfe der Technologie AI Vision soll es 2024 dann schließlich möglich sein, mit der Samsung Food-App Fotos von Gerichten zu machen, um Informationen zu den enthaltenen Nährstoffen, verwendeten Zutaten und passende Rezeptideen zu erhalten.

Grenzenloses Entertainment

Samsung ist seit 17 Jahren in Folge die globale TV-Marke Nummer eins. Mit dem 98 Zoll Neo QLED 8K und dem 98 Zoll 4K Q80C hat das Unternehmen sein Premium-TV-Sortiment bereits erweitert und plant nun, bis Ende des Jahres sein gesamtes Line-up an TV-Geräten mit Micro-LED-Technologie auf den europäischen Markt zu bringen – damit können sich die Konsumenten schon beim Gaming und Filmschauen auf unübertroffene Kontraste, Details und immersive Seherlebnisse freuen.

Zur Feier des 100. Geburtstags von Disney hat Samsung den Launch der Edition The Frame – Disney100 bekanntgegeben. Die auf 100 Stück limitierte Version des 65 Zoll The Frame Smart TVs ist mit einem Platin-silbernen Metallrahmen mit Disney 100-Logo sowie einer Fernbedienung im Micky-Maus Design ausgestattet. Darüber hinaus wird das Gerät mit 100 Disney-Kunstwerken von den Walt Disney Studios, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm und National Geographic sowie mit klassischen Bildern von Mickey, Minnie, Woody, Cinderella und vielen anderen Disney-Figuren ausgeliefert. Für eine magische Home-Umgebung können die Benutzerinnen und Benutzer auch ihre Familienfotos auf dem Bildschirm zum Leben erwecken.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde außerdem der weltweite Launch von The Freestyle (2023) bekanntgegeben. Der vielseitige, mobile Projektor sorgt für ein Big-Screen-Erlebnis, bei dem sich das Bild auf die unterschiedlichsten Flächen – und selbst an die Decke – projizieren lässt. Mit der Funktion Smart Edge Blending können zwei Freestyle Geräte zusammengeschaltet werden, sodass Projektionsflächen von bis zu 160 Zoll (Panorama) bzw. bis zu 120 Zoll (vertikal) entstehen. Und das ist noch nicht alles: Mit The Freestyle (2023) können die Benutzerinnen und Benutzer Gaming wie mit einem TV genießen. Außerdem ermöglicht die enthaltene Solar Fernbedienung das Aufladen durch Sonnenlicht oder Innenbeleuchtung und kann dadurch die Umwelt schonen.