Steigerung der Umweltfreundlichkeit

Hisense führend bei Laser-TV-Innovationen

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 30.10.2023

Vor kurzem stellte Hisense den 8K-Laser-Fernseher vor.

Hisense ist für die Entwicklung von Laser-TV-Technologie bekannt. Dabei steht aber nicht nur der Komfort des Zuschauers im Vordergrund, sondern auch der Umweltaspekt ist ein wesentlicher Bestandteil der Innovationsstrategie des Unternehmens.

Hisense bringt bereits seit seiner Gründung vollen Einsatz für Innovationen. Im Jahr 2014 stellte das Unternehmen den weltweit ersten 100-Zoll-Laser-Fernseher vor. Der vor Kurzem vorgestellte 8K-Laser-Fernseher ist ein weiteres Beispiel dafür. Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Omdia aus dem Jahr 2022 zufolge zählt Hisense zu den Marktführern im Hinblick auf die weltweiten Volumen- und Umsatzanteile.

Bei der Entwicklung der Laser-TV-Technologie von Hisense steht der Komfort des Zuschauers im Vordergrund. Der L9-Laser-TV wurde dafür konzipiert, die Wahrscheinlichkeit einer Belastung der Augen zu verringern. Umweltaspekte sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Innovationsstrategie von Hisense. Der L9-Laser-TV mit einer Recyclingquote von 92 % soll den Einsatz des Unternehmens für globale Nachhaltigkeitsziele belegen, um eine umweltfreundlichere Welt zu schaffen. Laser-TVs weisen laut Hisense im Vergleich zu gleichwertigen LCD-TVs einen geringeren Stromverbrauch auf.

Hisense erwartet im Zuge der Weiterentwicklung der Fernsehlandschaft eine Integration fortschrittlicher, nachhaltigerer Technologien. Die Fortschritte in Sachen Laser-TV-Technologie beziehen sich laut Hersteller nicht nur auf eine bessere Bildqualität und ein immersiveres Fernseherlebnis, sondern auch auf eine Entwicklung hin zu energieeffizienteren und nachhaltigeren Lösungen. Hisense will auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen und mit seinem Engagement für Spitzenleistungen, Innovationen und Nachhaltigkeit die Zukunft im globalen Heimunterhaltungsbereich prägen, wie das Unternehmen mitteilt.