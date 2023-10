Editor's Choice Hot! Messeveranstalter trifft Vorbereitungen für einen Verkauf

RX prüft Rückzug aus Österreich

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 30.10.2023

Es ist eine trockene Meldung, die dann doch einiges an Erstaunen ausgelöst hat. Wie der Messeveranstalter RX Global heute per Aussendung mitgeteilt hat, prüfe das Unternehmen derzeit einen Rückzug aus Österreich. Die Österreich-Tochter des Unternehmens richtet u.a. die Elektrofachhandelstage aus.

„RX Global hat seine Geschäftsaktivitäten in Österreich evaluiert und beschlossen, Optionen für einen Ausstieg aus dem österreichischen Markt zu prüfen. Dieser Markt erholt sich langsamer als erwartet. RX geht davon aus, dass eine neue Eigentümerschaft die besten Voraussetzungen für Wachstum des Geschäfts in Österreich bietet“, heißt es in der heutigen Aussendung.

Das Unternehmen beginne derzeit mit den Vorbereitungen für einen Verkaufsprozess in Österreich, der „mehrere Monate in Anspruch nehmen” könne. Deutschland bleibe dagegen ein strategischer Schlüsselmarkt für RX. Auf Nachfrage von elektro.at wollte eine Sprecherin von RX Austria & Germany keine weiteren Auskünfte zu dem Thema geben.

RX Austria & Germany richtet derzeit in Österreich neben den EFHT u.a. auch die „Smart Automation”, die „Wohnen & Interieur”, die „Alles für den Gast” sowie die „Bauen + Wohnen” aus. Welche Auswirkungen ein Verkauf auf die österreichischen Messen hätte, steht noch nicht fest.