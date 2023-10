Die Familie wächst: Magnifica Plus & Magnifica Start Milk

De’Longhi präsentiert neue Magnifica-Modelle

Stefanie Bruckbauer | 31.10.2023

Wie De'Longhi sagt, bietet die Magnifica Kaffeevollautomaten-Serie für jede Vorliebe die passende Maschine. Nun wird die Reihe um die neue Magnifica Plus sowie um die verbesserte Magnifica Start Milk erweitert. Während die Magnifica Start Milk ein Upgrade ihrer Schwester – der Magnifica Start – darstellt und jetzt nicht nur mit einer Cappuccino-Aufschäumdüse, sondern mit der LatteCrema Hot Technologie ausgestattet ist, ist die Magnifica Plus eine neue Ergänzung im Portfolio.

Wie De’Longhi sagt, ist die die Magnifica Plus „das Ticket in die Welt von maßgeschneiderten Kaffee- und Milchgetränken, die zuhause in Barista-Qualität zubereitet werden können – und zwar auf Knopfdruck.“ Das Modell ist mit einem 3,5-Zoll-Full-Touch-Farbdisplay, ausgestattet, das mit Animationen und einer verspielten Sprachausgabe aufwartet. Dank der LatteCrema Hot Technologie bietet die Magnifica Plus eine vielseitige Auswahl an Kaffee- und Milchgetränken, die vom authentischen italienischen Espresso bis zum Latte Macchiato reicht. De’Longhi sagt: „Diese exklusive Funktion liefert auf Knopfdruck automatisch Milchschaum von höchster Qualität für alle Heißgetränke.“

Bis zu 18 verschiedene Kaffee- und Milchgetränke können auf der interaktiven Benutzeroberfläche ausgewählt und per Knopfdruck zubereitet werden. Darüber hinaus verfügt der Kaffeevollautomat nicht nur über 3 Temperatureinstellungen, ein 13-stufiges Mahlwerk und die Möglichkeit zur Erstellung von 4 Benutzerprofilen, sondern auch über eine „My-Funktion“, um den Getränke-Einstellungen noch den „persönlichen Touch“ verleihen zu können.

Magnifica Start Milk

Die Magnifica Start Milk wurde entwickelt, um die heimische Kaffee- und Milchzubereitung zu verbessern – „von der Extraktion der besten Aromen aus der Kaffeebohne, bis hin zur Zubereitung verschiedener Milchgetränke“, sagt De’Longhi. Deshalb verfügt das Modell nun auch über die exklusive LatteCrema Hot Technologie. „Dichter, cremiger oder leichter Milchschaum? Die Technologie sorgt mit ihrer Flexibilität dafür, dass fein strukturierter, reichhaltiger Milchschaum stets mit der perfekten Temperatur und der gewünschten Schaumtextur zum gewählten Heißgetränk serviert wird. All das ohne Limitationen: Sowohl mit Milchprodukten als auch mit pflanzlichen Alternativen ist ein außergewöhnliches heißes Kaffeeerlebnis garantiert“, verspricht das Unternehmen.

Das Einsteiger-Modell soll einen komfortablen Start in die Welt der Kaffeevollautomaten bieten. Technisch gut ausgestattet und geprägt vom Know-how der De’Longhi Produktentwickler stehen Benutzerfreundlichkeit, Individualisierbarkeit und einfache Wartung im Fokus des Modells. Auch die Magnifica Start Milk verfügt über eine integrierte Kaffeemühle mit 13 anpassbaren Einstellungen und bereitet auf Knopfdruck bis zu 5 verschiedene Kaffeerezepte zu.

Leichte Reinigung

Die kratzfeste Edelstahl-Abtropfschale beider Modelle ist spülmaschinenfest und einfach auf der Vorderseite zu entnehmen. Das erlaubt direkten Zugriff auf die ebenfalls herausnehmbare Brühgruppe. Die automatische Reinigungsfunktion für das Milchkännchen sorgt dafür, dass der Milchbehälter nach der Verwendung ganz einfach im Kühlschrank aufbewahrt werden kann.

UVPs

Magnifica Plus ECAM320.70.TB: 799,90 Euro UVP

Magnifica Plus ECAM320.60.B: 769,90 Euro UVP

Magnifica Start Milk ECAM220.80.SB: 549,99 Euro UVP

Magnifica Start Milk ECAM220.60.B: 499,90 Euro UVP