11. bis 12. November: Wo Fotografie und Abenteuerlust aufeinandertreffen

Photo+Adventure 2023

Hintergrund | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 31.10.2023

In der Eventpyramide Wien-Vösendorf findet von 11. bis 12. November die Photo+Adventure 2023 statt.

Vom 11. bis 12. November findet die Photo+Adventure 2023 statt und zwar wieder in der Eventpyramide Wien-Vösendorf. Österreichs größte Fotomesse bietet dabei „zwei Tage voller Inspiration, Abenteuer und grenzenloser Kreativität“, wie der Veranstalter verspricht.

Mit über 150 Ausstellern und Marken sowie mehr als 100 Programmpunkten, darunter Diashows, Fachvorträge, Seminare, Workshops, Live-Fotoshootings und vielfältige Fotoausstellungen, erwartet sich der Veranstalter erneut „ein Festival der Extraklasse“. Die Themen der Seminare und Workshops decken die gesamte Bandbreite der Fotografie ab, von Fine Art Druck über Landschafts- und Hochzeitsfotografie bis hin zur Anwendung Künstlicher Intelligenz. Workshops zu Visual Storytelling, Photoshop, Tanzfotografie und Modelarbeit bieten praktische Erfahrungen und wertvolle Ratschläge von erfahrenen Profis.

Die Photo+Adventure soll nicht nur zur Entfaltung kreativer Fähigkeiten anregen, sondern auch Tipps und Ideen für das nächste Abenteuer liefern. Themen wie nachhaltiges Reisen, Ausrüstungsempfehlungen und die Planung zukünftiger Abenteuer stehen im Fokus. Die persönliche Beratung der Branchenspezialisten vor Ort und das informative Rahmenprogramm rund um individuelle Erlebnisreisen, sollen die Photo+Adventure zu einem echtem Infotainment-Highlight machen.

Über 100 Programmpunkte erwarten die Besucher, darunter Abenteuervorträge, Destinationenportraits, Fachvorträge zu Fotografie, Film und Video, Diskussionspanels, Live-Fotoshootings und zahlreiche Standaktivitäten der Aussteller. Dies alles ist im Eintrittspreis inbegriffen. Zudem stehen über 30 Seminare und Workshops für Vertiefung und Weiterbildung zur Verfügung – für Einsteiger sowie Profis.

Seit 2004

Die Photo+Adventure gibt es seit 2004. Es handelt sich um eine Messe bzw. ein Festival, das sich den Themen Fotografie, Film und Video, Reisen und Naturerlebnisse widmet. Im Jahr 2023 findet das Event bereits zum 15. Mal statt und bietet einen Überblick über die neuesten Produkte und Dienstleistungen der internationalen Foto- und Videobranche. Reiseanbieter und Tourismusexperten informieren über Urlaubstrends und inspirieren mit Geheimtipps und neuen Möglichkeiten.

Die führenden Kameramarken, die als Zugpferde jeder Fotomesse gelten, sind mit eigenen, aufwändigen und z.T. kreativ gestalteten Ständen samt Mitmachprogramm vertreten. In den letzten Tagen und Wochen haben die Fotofirmen kontinuierlich neue Produkthighlights vorgestellt, die erstmals auf der Messe präsentiert werden. Die Event-Pyramide Wien-Vösendorf werde somit zur Plattform für die neuesten Technologien und innovativen Ideen in der Fotografie, besonders in einer Zeit, die von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung geprägt ist, sagt der Veranstalter. Daneben erlebt aber auch die analoge Fotografie ein Revival. Neben der Ausstellung der Produkte bieten viele dieser Unternehmen im Rahmenprogramm besondere Höhepunkte. Dies beinhaltet Standaktivitäten, Fachvorträge, eigene Aktivitätenräume, Fotoshootings und Ausstellungen.

Die Photo+Adventure ist aber nicht nur eine Messe für Fotografie, sondern auch eine Inspirationsquelle für außergewöhnliche Reisen. „Fotografie und Reisen gehen Hand in Hand, da sie es ermöglichen, neue Orte, Kulturen und Emotionen festzuhalten und in unvergessliche Erinnerungen zu verwandeln. Diese einzigartige Verbindung zwischen Fotografie und Reisen ist seit 2004 ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgsrezepts der Photo+Adventure. Die Messe weckt die Neugier auf neue Abenteuer und bietet Informationen aus erster Hand über verschiedene Reiseformen und -ziele. Spezialisierte Aussteller, die ihre Regionen genau kennen, teilen ihre Expertise und inspirieren Besucher zu außergewöhnlichen und authentischen Reisen. Ob es um exotische Südseeträume in den Cook Islands, abenteuerliche Mountainbiketouren in Madagaskar oder die Wunderwelt der Antarktis geht. Auch die kleinen Abenteuer vor der Haustüre, Österreich- und Europadestinationen kommen nicht zu kurz – die Photo+Adventure bietet eine Fülle von Reiseinspirationen und -möglichkeiten“, beschreibt der Veranstalter in einer Aussendung.

Die Messe präsentiert übrigens auch eine Liste von Fachleuten, darunter Andrea Altemüller, Andreas Bübl, Bastian Werner, Carmen & Ingo Leitner, Christine Sonvilla und Marc Graf, Claudia Gollob, Cliff Kapatais, Daniel Gossmann, Jolly Schwarz, Frank Werner, Martin Dörsch, Nadja Hluchovsky, Robert Lösch, Robert Pichler u.v.a. Eine besondere Fotoausstellung widmet sich heuer dem Schaffen eines Doyens der österreichischen Nachkriegsfotografie, der auch als „Österreichs Cartier-Bresson“ geadelt wurde, dem 2007 verstorbenen legendären Franz Hubmann.

Hard Facts

Datum: Sa. 12. Nov. – So. 13. Nov. 2022

Öffnungszeiten für Besucher:

Location: Event-Pyramide Wien Vösendorf

Ticketing:

Messeeintrittskarten: im Ticketshop

Im Vorverkauf: 15,-€ (ermäßigt Jugend 10,- €. 2-Tageskarte 26,- €)

An der Tageskasse 18,-€ (ermäßigt Jugend 13,- €. 2-Tageskarte 31,- €)

Workshops und Seminare sind zusätzlich kostenpflichtig: https://www.photoadventure.at/shop/

Tageskassen ab 8:30 Uhr geöffnet (Restkarten für Seminare und Workshops nach Verfügbarkeit).