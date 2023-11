Mit Auto-Dimming und Umgebungslicht

BenQ präsentiert magnetische LED-Leuchte für Laptops

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.11.2023

Die LaptopBar von BenQ soll dank magnetischer Befestigung in Sekundenschnelle an einem Laptop-Display befestigt werden können.

BenQ erweitert sein Portfolio um die LaptopBar, eine speziell für die Verwendung an Laptop-Displays konzipierte Leuchte. Ein integrierter Lichtsensor passt die Beleuchtung automatisch an das Umgebungslicht an. Zudem soll die LED-Leiste die optimale Arbeitsplatz-Beleuchtung auch unterwegs ermöglichen.

Die BenQ LaptopBar erhielt 2023 den Red Dot Design Award. Die Jury zeigte sich beeindruckt von „der ausgereiften Funktionalität, die bei diesem Produkt ein hohes Maß an Beleuchtungskomfort bietet“. Mit der LaptopBar lassen sich die Lichtverhältnisse von Arbeitsfläche, Tastatur und Umgebung angenehmer gestalten und für die Augen optimieren. Die BenQ LaptopBar bietet bis zu 700 Lux maximale Leuchtkraft. Für einen größeren Beleuchtungsbereich von 50 cm, kann die Laptopbar auf 300 Lux gedimmt werden. Mit der verstellbaren Halterung lässt sich der Lichtkegel dosieren: In der hohen Position ergibt sich eine angenehme Beleuchtung der Umgebung, in der niedrigen ermöglicht die LaptopBar einen stärkeren Fokus auf das Display.

Benutzerfreundliche Handhabung

Bei geladenem Akku mit einer Laufzeit von 160 Minuten Laufzeit bei 50 % Leuchtstärke, lässt sich die BenQ LaptopBar ohne Kabel und Werkzeug installieren. Ein magnetisches Pad wird mit einem Klebepunkt auf die Rückseite des Notebook-Displays geklebt, an dem der Akku magnetisch befestigt wird. Die LED-Lichtbar wird dann ebenso magnetisch auf den Akku geklippt- der Kontakt sorgt automatisch für die Stromversorgung. Ein integrierter Lichtsensor passt die Beleuchtung automatisch an das Umgebungslicht an. Über eine Touchbar lässt sich die Beleuchtung jederzeit an die eigenen Vorlieben anpassen – dabei erinnert sich die LaptopBar bei vergleichbaren Helligkeitsbedingungen an vorherige Einstellungen und stellt diese automatisch ein.

Die BenQ LaptopBar ist im Handel zum unverbindlichen Verkaufspreis von 139 Euro in den Farben matt Schwarz und Elfenbeinweiß erhältlich.